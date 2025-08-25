Giá vàng hôm nay 25/8: SJC tăng cao kỷ lục, sát mốc 127 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 125.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 126.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (25/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 126.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 118.800.000 – 121.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 23/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 118.800.000 – 121.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 119.000.000 – 122.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 23/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.400.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới điều chỉnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/8 đang giao dịch ở mức 3.362 USD/ounce, điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 107.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, đà giảm diễn ra khi đồng USD phục hồi sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Powell cho biết, dù tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức thấp, song rủi ro trên thị trường lao động đang gia tăng, trong khi chính sách tiền tệ hiện vẫn mang tính "hạn chế".

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị Nga – Ukraine tiếp tục gia tăng, góp phần củng cố nhu cầu đối với vàng.

Bitcoin giảm 2,1%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 113.076 USD/BTC, giảm 2,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 115.500 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 78 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.250 tỷ USD chiếm 55,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, 8 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.