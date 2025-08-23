Giá vàng hôm nay 23/8: Vàng tiếp tục lập đỉnh lịch sử ở mốc 126.600.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 125.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 126.600.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC tăng mạnh, thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (23/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 126.600.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 118.500.000 – 121.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên 22/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 118.500.000 – 121.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 118.700.000 – 121.700.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với ngày 22/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.200.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.400.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/8 đang giao dịch ở mức 3.372 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.562 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, động lực tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu lớn đối với tài sản an toàn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết thị trường lao động đã chậm lại, trong khi rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Giới giao dịch hiện cũng đặt cược nhiều hơn vào kịch bản ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Ở chiều địa chính trị, triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine tiếp tục mờ nhạt.

Bitcoin tăng 2,6%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.142 USD/BTC, tăng 2,6% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.147 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 170 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.311 tỷ USD chiếm 56,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.