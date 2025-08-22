Giá vàng hôm nay 22/8: Neo ở mức kỷ lục, trên 125 triệu đồng mỗi lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 125.400.000 đồng/lượng, mức cao nhất lịch sử, đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng SJC đi ngang

Cập nhật giá vàng hôm nay (22/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 117.500.000 – 120.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên 21/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.00 đồng/lượng so với ngày 21/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.400.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.400.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 22/8 đang giao dịch ở mức 3.339 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.536 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trượt xuống dưới ngưỡng 3.340 USD/ounce, khi giới đầu tư chờ đợi hội nghị chuyên đề thường niên kéo dài ba ngày của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Jackson Hole, khai mạc vào cuối ngày.

Tâm điểm thị trường dồn về bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, với kỳ vọng tìm thấy tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ sắp tới. Hiện giới giao dịch định giá 82% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Tuy vậy, biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng trước nguy cơ lạm phát và những bất ổn trên thị trường lao động, cho rằng còn quá sớm để nới lỏng chính sách.

Bitcoin giảm 2%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.408 USD/BTC, giảm 2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.700 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 78 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.238 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.