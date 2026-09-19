Giá vàng hôm nay 19/9: Thế giới tiến gần mốc 4.400 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 19/9 giao dịch ở mức 4.378 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với mức 4.348 USD/ounce của phiên sáng 18/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.210 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng. So với mức 137,1 triệu đồng/lượng của sáng 18/9, giá vàng hôm nay cao hơn gần 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 19/9 tăng lên 4.378 USD/ounce, cao hơn 30 USD/ounce so với sáng 18/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.349 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 29 USD/ounce, tương đương 0,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 153 USD/ounce, tương đương 3,4%.

Giá vàng tiếp tục phục hồi khi giá dầu hạ nhiệt, qua đó làm giảm bớt lo ngại về lạm phát. Theo Reuters, hoạt động đóng các vị thế bán cũng góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.

Thị trường vàng vẫn chịu tác động trái chiều khi đồng USD duy trì ở mức cao, trong khi diễn biến giá năng lượng và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước chiều 18/9

Chiều 18/9, SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,1-147,6 triệu đồng/lượng. Giá bán tại cả 3 doanh nghiệp cùng ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 144-148 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 144,1-148,1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 148,1 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1 triệu đồng/lượng và cao hơn DOJI 100.000 đồng/lượng.