Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 12/9 tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 11/9, trong khi giá vàng thế giới tăng 26 USD/ounce. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC bán ra 9,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 12/9, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,9-146 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI là 3 triệu đồng/lượng, trong khi tại Bảo Tín Minh Châu là 3,1 triệu đồng/lượng.

So với sáng 11/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua tăng 900.000 đồng/lượng, còn giá bán tăng 1 triệu đồng/lượng. So với chiều 11/9, SJC và DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143-147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng.

So với sáng 11/9, vàng nhẫn SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với chiều 11/9, vàng nhẫn SJC tăng 600.000 đồng/lượng, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng 26 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/9 giao dịch ở mức 4.349 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với mức 4.323 USD/ounce sáng 11/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 136,9 triệu đồng/lượng. So với mức 136,1 triệu đồng/lượng của sáng 11/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 12/9 tăng trở lại, lên 4.349 USD/ounce sau phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.430 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 81 USD/ounce, tương đương 1,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 2,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đang làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.