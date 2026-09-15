Giá vàng sáng nay 15/9: Vàng thế giới giảm mạnh, SJC còn 145,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 15/9 giảm 46 USD/ounce, xuống 4.293 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm còn 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,8 triệu đồng/lượng.

SJC giảm 400.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm 400.000 đồng/lượng Sáng 15/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 14/9, giá vàng miếng tại 3 doanh nghiệp giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với chiều 14/9, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 14/9, vàng nhẫn SJC giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng/lượng. So với chiều 14/9, giá vàng nhẫn tại cả 3 doanh nghiệp cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 15/9 giao dịch ở mức 4.293 USD/ounce, giảm 46 USD/ounce so với mức 4.339 USD/ounce của phiên sáng 14/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. So với mức 136,6 triệu đồng/lượng của sáng 14/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 15/9 giảm xuống 4.293 USD/ounce, thấp hơn 46 USD/ounce so với sáng 14/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.423 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 130 USD/ounce, tương đương 2,9%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 92 USD/ounce, tương đương 2,1%.

Giá vàng thế giới chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất sau các số liệu lạm phát mới nhất.

Giới chuyên gia nhận định vàng đang trong trạng thái giằng co khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed liên tục thay đổi, trong khi rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu. Điều này khiến giá kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.