Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng SJC và thế giới đều giảm

Giá vàng thế giới sáng 14/9 giảm 10 USD/ounce so với sáng 12/9, xuống 4.339 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC trong nước giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, về 142,7-145,7 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 14/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142,2-145,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 143-147 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi giá vàng nhẫn tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu không thay đổi.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,8 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/9 giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với mức 4.349 USD/ounce của phiên sáng 12/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,6 triệu đồng/lượng. So với mức 136,9 triệu đồng/lượng của sáng 12/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 14/9 giảm về 4.339 USD/ounce, thấp hơn 10 USD/ounce so với sáng 12/9. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.396 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 57 USD/ounce, tương đương 1,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 50 USD/ounce, tương đương 1,1%.