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Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng thế giới "thủng mốc" 4.000 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 17/7 lại giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông gia tăng.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/7 giao dịch quanh vùng 3.975-3.990 USD/ounce, giảm khoảng 60-80 USD/ounce so với vùng 4.050-4.060 USD/ounce ghi nhận sáng 16/7. Sau 2 ngày vượt lên, giá vàng lại quay trở lại dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,9-127,4 triệu đồng/lượng. Với mức giảm khoảng 60-80 USD/ounce, kim loại quý mất tương đương 1,9-2,6 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

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Giá vàng thế giới rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 17/7. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết giá vàng giảm gần 2% trong phiên gần nhất, xuống mức thấp nhất hơn hai tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt tăng. Thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông sẽ khiến lạm phát quay trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu giá dầu duy trì ở vùng cao và đồng USD giữ đà mạnh. Việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce cũng khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới từ Fed và diễn biến địa chính trị.

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