Giá vàng hôm nay 14/9: Vàng thế giới giảm 10 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/9 giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với mức 4.349 USD/ounce của phiên sáng 12/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,6 triệu đồng/lượng. So với mức 136,9 triệu đồng/lượng của sáng 12/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 14/9 giảm về 4.339 USD/ounce, thấp hơn 10 USD/ounce so với sáng 12/9. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.396 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 57 USD/ounce, tương đương 1,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 50 USD/ounce, tương đương 1,1%.

Giá vàng trong nước cuối tuần qua

Ở phiên cuối tuần, giá vàng miếng SJC tại SJC (ghi nhận chiều 12/9), DOJI và Bảo Tín Minh Châu (ghi nhận chiều 13/9) được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn chốt phiên tuần trước, SJC niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 143-147 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đang có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,5 triệu đồng/lượng.