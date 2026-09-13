Pi Group được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Pi City Central Park

Công ty TNHH PiCity Central Park vừa được UBND TP.HCM cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất gần 10,5 ha để thực hiện dự án Dự án Pi City Central Park tại phường An Phú.

UBND TP.HCM vừa cho phép Công ty TNHH Picity Central Park được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích hơn 10.400 m2 (gồm hơn 7.000 m2 đất trồng cây lâu năm; 3.400 m2 đất trồng cây hàng năm khác), kết hợp với diện tích 320 m2 đất ở tại đô thị để thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú với tổng diện tích thực hiện dự án là gần 10.800 m2

Cụ thể, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị khoảng 10.300 m2; đất giao thông (thuộc hành lang an toàn đường bộ tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Chơn Thành) khoảng 444 m2.

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày quyết định có hiệu lực (11/9/2026) đến hết ngày 19/6/2075. Hình thức sử dụng đất, đối với đất ở tại đô thị là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích 444 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ tuyến cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty TNHH Picity Central Park có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, thực hiện kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý; không được sử dụng diện tích đất này vào mục đích kinh doanh.

Phối cảnh dự án Pi City Central Park. Ảnh: CĐT.

Dự án Khu đô thị An Phú còn được biết đến với tên thương mại Pi City Central Park, gồm 2 block 39 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 1.800 căn hộ diện tích từ 33 m2 – 79 m2. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Pi Group, thành viên Tập đoàn Pi Group.

Theo giới thiệu, Pi Group được hình thành và phát triển từ năm 2013, là một Tập đoàn phát triển bất động sản đa lĩnh vực. Pi Group hoạt động chủ yếu ở khu vực vùng ven trung tâm TP.HCM gồm các khu vực quận 12, Thủ Đức, Dĩ An và Thuận An (cũ). Ngoài dự án nêu trên, Pi Group đã và đang triển khai hơn 10 dự án khác như: Pi City Eden Park, Sky Zen, Picity Iconic Park, Pi City River Park, Pi City Sky View, Pi City Thủ Đức, Pi City Sky Park, Pi City High Park,…

Giống như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác tại TP.HCM, Pi Group cũng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là sức khoẻ tài chính của các doanh nghiệp thành viên. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (chủ đầu tư dự án Picity High Park, là dự án quy mô nhất mà Pi Group từng triển khai) tính đến giữa tháng 8/2026 còn nợ thuế gần 354 tỷ đồng, đứng đầu danh sách nợ thuế tại Thuế Khu vực 12 – TP.HCM.

Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông (chủ đầu tư dự án Pi City Thủ Đức) phát hành mã trái phiếu PDCCH2124001, giá trị phát hành 900 tỷ đồng vào ngày 11/12/2021, đáo hạn ngày 11/12/2024 (đã được gia hạn thêm 2 năm). Tuy nhiên, theo báo cáo gần nhất của công ty, doanh nghiệp vẫn chưa trả được số tiền gốc 900 tỷ đồng, trong khi tiền lãi đến kỳ gần nhất (ngày 12/5) là 51,3 tỷ đồng chưa thanh toán.

Doanh nghiệp này cũng từng bị xử phạt hành chính liên quan đến việc không công bố thông tin về lô trái phiếu nói trên, đồng thời từng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn do nợ thuế.