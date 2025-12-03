Viglacera đóng cửa nhiều chi nhánh, bị phạt do nộp thiếu tiền thuế

Viglacera vừa thông báo đóng cửa 4 chi nhánh và 3 địa điểm kinh doanh. Mới đây, công ty còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Vì sao Viglacera bị phạt?

Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera - Mã:: VGC) vừa nhận được quyết định của Chi Cục thuế doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo biên bản kiểm tra thuế.

Theo quyết định này, Viglacera đã khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 120 triệu đồng. Trong đó, phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (20% số tiền thuế khai thiếu) là hơn 114 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tiểu mục 4254, số tiền 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Viglacera bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước hơn 570 triệu đồng; nộp đủ tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước gần 41 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 22/10/2025, Viglacera có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 22/10/2025 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước là hơn 731 triệu đồng.

Trụ sở Viglacera.

Viglacera tiếp tục tái cơ cấu

Ở một diễn biến khác, để tinh gọn về tổ chức hoạt động, ngày 28/11, HĐQT Viglacera đã quyết định chấm dứt hoạt động 4 Chi nhánh của Tổng công ty gồm: Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ xuân; Chi nhánh Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng tại Hà Nội.

Cũng với lý do tương tự, Viglacera chấm dứt hoạt động tại 3 địa điểm kinh doanh từ ngày 11/11, gồm Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp Phú Hà, Đồng Văn IV và Tiền Hải.

Trước đó, ngày 10/11, HĐQT Viglacera phê duyệt phương án chi tiết đổi mới tổ chức hoạt động của mảng gạch ngói, nhằm triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược Công ty trong giai đoạn mới.

Theo đó, CTCP Viglacera Hạ Long sẽ xây dựng chiến lược phát triển theo mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. VGC cũng xác định thoái vốn khi thích hợp tại CTCP Gốm xây dựng Yên Hưng và CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống.

Hay tại CTCP 382 Đông Anh, CTCP Gốm xây dựng Hữu Hưng, CTCP Từ Liêm, CTCP Gạch ngói Từ Sơn, trước mắt duy trì hoạt động, tối giản hóa bộ máy quản lý điều hành và thực hiện tái cơ cấu/chuyển đổi ngành nghề tại thời điểm thích hợp.

Lợi nhuận giảm sâu

Về tình hình kinh doanh quý III, Viglacera ghi nhận 3.254 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá vốn nhanh hơn doanh thu khiến lãi gộp giảm 21% xuống 692 tỷ đồng. Biên lãi gộp bị co hẹp, giảm từ 31% xuống còn 21%.

Bên cạnh đó, các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 50% xuống 117 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 55% xuống 92 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Viglacera cho biết do hoạt động kinh doanh có tính mùa vụ và ảnh hưởng của tình hình thời tiết không thuận lợi (các trận mưa bão lớn) làm lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Dù kết quả quý III chịu tác động bất lợi nhưng bức tranh 9 tháng của Viglacera vẫn sáng. Doanh thu thuần đạt hơn 9.337 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Mảng gạch ốp lát vẫn là trụ cột chính, đóng góp hơn 2.737 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng mang về hơn 2.333 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, công ty báo lãi trước thuế 1.322 tỷ đồng, lãi sau thuế 956 tỷ đồng, tăng lần lượt 45%, 49% so với cùng kỳ.

Năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.743 tỷ đồng trong năm 2025. Như vậy, Viglacera thực hiện được lần lượt 65% và 76% chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau 3 quý.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Viglacera đạt 25.624 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi dài hạn khoảng 3.270 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tính đến cuối quý III khoảng 4.920 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn. 9 tháng đầu năm, số tiền lãi mà công ty phải trả là hơn 190 tỷ đồng.