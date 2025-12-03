Ông Quách Hữu Thuận, Phó tổng giám đốc Viglacera, xin từ nhiệm trong bối cảnh nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này liên tục biến động trong thời gian gần đây.

Ngày 1/12, Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Quách Hữu Thuận, Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực gạch ốp lát và ban truyền thông của Tổng công ty.

Theo Viglacera, việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt.

Ông Thuận cho biết thời gian tới đây vì lý do cá nhân nên ông không thể thu xếp được tiếp tục làm việc tại Tổng công ty. Vì vậy, ông muốn được thôi việc kể từ ngày 1/12. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của ban lãnh đạo, ông sẽ tiếp tục làm việc theo phân công công việc.

Theo thông tin công ty công bố, ông Thuận sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư hoá silicat. Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc kể từ tháng 3/2021.

Ông Quách Hữu Thuận: Ảnh Viglacera.

Thời gian gần đây, nhân sự Viglacera liên tục biến động. Ngày 1/11, ông Lương Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Viglacera. Ông Tùng cho biết đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của CTCP Hạ tầng Gelex nên cần tập trung toàn bộ thời gian và nguồn lực cho công tác quản trị, điều hành và triển khai các nhiệm vụ đầu tư tại đây.

Ở chiều ngược lại, ông Bùi Lê Cao Kế, Phó tổng giám đốc CTCP hạ tầng Gelex, được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Viglacera từ ngày 1/11.

Trước đó, đầu tháng 10, HĐQT Viglacera quyết định cho ông Nguyễn Minh Khoa thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Song ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Viglacera.

Nhân sự cấp cao Viglacera biến động trong bối cảnh công ty cũng đang rốt ráo tinh gọn về tổ chức hoạt động.

Ngày 28/11, HĐQT Viglacera đã quyết định chấm dứt hoạt động 4 Chi nhánh của Tổng công ty gồm: Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ xuân; Chi nhánh Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng tại Hà Nội.

Cũng với lý do tương tự, Viglacera chấm dứt hoạt động tại 3 địa điểm kinh doanh từ ngày 11/11, gồm Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp Phú Hà, Đồng Văn IV và Tiền Hải.

Ngày 10/11, HĐQT Viglacera phê duyệt phương án chi tiết đổi mới tổ chức hoạt động của mảng gạch ngói, nhằm triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược Công ty trong giai đoạn mới.

Theo đó, CTCP Viglacera Hạ Long sẽ xây dựng chiến lược phát triển theo mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. VGC cũng xác định thoái vốn khi thích hợp tại CTCP Gốm xây dựng Yên Hưng và CTCP Gạch chịu lửa Cầu Đuống.

Hay tại CTCP 382 Đông Anh, CTCP Gốm xây dựng Hữu Hưng, CTCP Từ Liêm, CTCP Gạch ngói Từ Sơn trước mắt duy trì hoạt động, tối giản hóa bộ máy quản lý điều hành và thực hiện tái cơ cấu/chuyển đổi ngành nghề tại thời điểm thích hợp.

Về tình hình kinh doanh quý III, Viglacera ghi nhận 3.254 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 50% xuống 117 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 55% xuống 92 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần công ty đạt hơn 9.337 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi trước thuế 1.322 tỷ đồng, lãi sau thuế 956 tỷ đồng, tăng lần lượt 45%, 49% so với cùng kỳ.

Năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.743 tỷ đồng trong năm 2025. Như vậy, Viglacera thực hiện được lần lượt 65% và 76% chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau 3 quý.