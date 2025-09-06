F-35 Mỹ tràn xuống Caribe: Ông Trump cân nhắc tấn công vào lãnh thổ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela, song Lầu Năm Góc đã điều thêm 10 tiêm kích F-35 tới Caribe, làm gia tăng căng thẳng quân sự với chính quyền Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 khẳng định Washington không bàn chuyện thay đổi chế độ ở Venezuela, ngay khi Mỹ ra lệnh điều động thêm 10 chiến đấu cơ tàng hình tới tăng cường sức mạnh quân sự ở Caribe.

“Chúng tôi không bàn về điều đó, nhưng chúng tôi đang nói về một cuộc bầu cử mà phải nói thẳng ra là rất kỳ lạ”, ông Trump phát biểu, nhắc tới cuộc bầu cử năm 2024 mà chính phủ Venezuela tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng.

Ông Trump được các phóng viên hỏi về tuyên bố trong tuần này của ông Maduro rằng Mỹ đang tìm cách “thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự”

“Chính phủ Mỹ nên từ bỏ kế hoạch thay đổi chế độ bằng bạo lực ở Venezuela và toàn bộ khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền được hòa bình và độc lập”, Maduro nói trên truyền hình nhà nước.

“Tôi tôn trọng ông Trump. Bất kỳ khác biệt nào giữa chúng ta cũng không thể dẫn tới xung đột quân sự”, ông Maduro bổ sung, nhấn mạnh Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại.

Ông Trump thể hiện cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống ma túy với một cuộc tấn công quân sự hôm thứ Ba trong tuần, giết chết 11 người và đánh chìm một con thuyền đến từ Venezuela mà ông khẳng định đang chở ma túy.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn tấn công tiếp theo, bao gồm khả năng nhắm mục tiêu các băng đảng ma túy ngay bên trong lãnh thổ Venezuela – một bước leo thang lớn nếu xảy ra. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao chưa bình luận về thông tin này.

Một máy bay phản lực F-35 chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) cách Hawaii khoảng 100 dặm về phía nam ngày 19/7/2024. Ảnh: Reuters.

Trump dọa bắn hạ máy bay Venezuela

Chính quyền Trump đã ra lệnh triển khai 10 tiêm kích F-35 tới một căn cứ không quân ở Puerto Rico để tiến hành các chiến dịch chống ma túy, Reuters dẫn nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu.

Đợt triển khai mới bổ sung vào sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ ở Nam Caribe khi ông Trump thực hiện lời hứa tranh cử trấn áp các nhóm buôn ma túy vào Mỹ.

Thông tin về F-35 được công bố chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc Venezuela thực hiện một chuyến bay “khiêu khích cao độ” gần tàu chiến Mỹ hôm thứ Năm.

Ông Trump cảnh báo nếu máy bay Venezuela gây nguy hiểm, quân đội Mỹ có quyền bắn hạ ngay: “Nếu họ đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm, họ sẽ bị bắn hạ”.

Washington nhiều lần cáo buộc chính quyền Maduro dính líu trực tiếp đến hoạt động ma túy, điều mà Caracas phủ nhận. Ông Trump còn cáo buộc ông Maduro điều hành băng nhóm “Tren de Aragua”, vốn đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 2. Venezuela bác bỏ, nói nhóm này đã bị triệt phá sau một cuộc đột kích nhà tù năm 2023.

Ông Trump so sánh số người Mỹ chết vì sốc thuốc – hàng trăm nghìn ca – với thương vong chiến tranh, để biện minh cho hoạt động quân sự mạnh mẽ: “Hãy tưởng tượng bạn ở trong chiến tranh và mất 300.000 người…Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó tái diễn”.

Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi trước yêu cầu bình luận về F-35 hay cáo buộc máy bay chiến đấu Venezuela bay qua tàu Mỹ.

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích ông Trump “hành động phi pháp”

Nguồn tin cho biết, 10 tiêm kích F-35 được điều đi nhằm chống lại các tổ chức ma túy – khủng bố ở Nam Caribe và dự kiến sẽ tới nơi vào cuối tuần tới. Với khả năng vượt trội, F-35 đủ sức đối đầu lực lượng không quân Venezuela, vốn sở hữu các tiêm kích F-16.

Một quan chức Mỹ tiết lộ, 2 chiếc F-16 của Venezuela đã bay trên khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Jason Dunham hôm thứ Năm. Đây là một trong ít nhất 7 tàu chiến Mỹ đang có mặt tại Caribe, với hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ từ Đơn vị Viễn chinh số 22 cũng đã tiến hành huấn luyện đổ bộ và bay huấn luyện ở nam Puerto Rico.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Ilhan Omar (Đảng Dân chủ, bang Minnesota) lên án các hành động của ông Trump tại Caribe là “phi pháp”:

“Quốc hội chưa bao giờ tuyên bố chiến tranh với Venezuela hay Tren de Aragua, và việc gắn mác khủng bố cho một nhóm không đồng nghĩa Tổng thống được quyền bỏ qua thẩm quyền hiến định của Quốc hội trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình”, Omar khẳng định.

Hiện các quan chức Mỹ vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về cơ sở pháp lý cho cuộc không kích hôm thứ Ba nhằm vào con thuyền, cũng như bằng chứng về loại ma túy trên đó. Ông Trump khẳng định quân đội đã xác định thủy thủ đoàn thuộc băng nhóm “Tren de Aragua”, nhưng không đưa ra bằng chứng.