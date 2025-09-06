Bộ Chiến tranh được tái thiết: Mỹ tuyên bố "sẽ tấn công chứ không chỉ phòng thủ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Lầu Năm Góc thành Bộ Chiến Tranh. Quyết định này khơi lại lịch sử trước 1949 và làm dấy lên một số tranh cãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 theo giờ địa phương đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” như trước, cho rằng đây là cái tên “phù hợp hơn” với tình hình thế giới hiện nay.

“Tôi nghĩ đây là cái tên thích hợp hơn nhiều, đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện tại. Chúng ta sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi đặt bút ký sắc lệnh.

Theo bản thông tin do truyền thông Mỹ thu thập, sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng thứ cấp như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” hay “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức, các thông báo công khai, bối cảnh nghi lễ và tài liệu không thuộc luật định trong khối hành pháp. Ngay sau đó, sắc lệnh đã được triển khai tức thì.

Các quan chức Lầu Năm Góc nhanh chóng thay bảng hiệu bên ngoài văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đồng thời trang web của bộ cũng được “tái thiết”. Địa chỉ cũ defense.gov hiện đã được chuyển hướng sang war.gov, hiển thị dòng chữ “U.S. Department of War” ngay đầu trang. Từ viết tắt DOD (Department of Defense) cũng được thay bằng DOW (Department of War) trong nhiều tiêu đề.

Tháp tùng Tổng thống trong lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết việc đổi tên “không chỉ là chuyện đặt lại tên gọi, mà là khôi phục tinh thần”. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ “tấn công chứ không chỉ phòng thủ” và đất nước sẽ “nuôi dưỡng những chiến binh chứ không chỉ những người phòng vệ”.

Sắc lệnh cũng chỉ đạo tất cả các bộ ngành hành pháp công nhận và sử dụng các danh xưng thứ cấp này trong các thông tin nội bộ và đối ngoại, đồng thời yêu cầu ông Hegseth đề xuất các bước lập pháp và hành pháp để chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Mặc dù bản thông tin ghi nhận rằng việc thay đổi tên chính thức cần đến Quốc hội, song ông Trump cho biết ông “chưa chắc” điều đó là bắt buộc: “Tôi không biết, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi không chắc họ phải làm vậy”.

Fox News là đơn vị đầu tiên đưa tin về sắc lệnh này. Lần gần nhất Bộ Quốc phòng được đổi tên là nhờ một đạo luật của Quốc hội.

Trước đó, Bộ Chiến tranh từng được Tổng thống George Washington thành lập cùng với quân đội Mỹ thời kỳ đầu. Tuy nhiên, năm 1949, dưới thời Tổng thống Harry Truman, cái tên này đã được thay đổi trong cuộc cải tổ lớn của quân đội. Ông Truman ký Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, hợp nhất Bộ Hải quân, Bộ Không quân mới thành lập và Bộ Lục quân (trước đây là Bộ Chiến tranh) thành tổ chức gọi là Cơ quan Quân sự Quốc gia, dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng dân sự. Đến tháng 8/1949, cơ quan này chính thức được đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Nỗ lực đổi tên Lầu Năm Góc lần này nằm trong loạt động thái của ông Hegseth nhằm thay đổi tên gọi các căn cứ và tàu chiến. Ông đã đảo ngược quyết định thời Tổng thống Joe Biden vốn loại bỏ tên các căn cứ mang dấu ấn thời Nội chiến, khôi phục lại các tên Fort Bragg và Fort Hood, nhưng gắn cho chúng danh nghĩa các nhân vật khác có cùng tên.

Tháng 6 vừa qua, ông Hegseth cũng ra lệnh đổi tên một tàu chở dầu vốn được đặt theo tên nhà hoạt động quyền lợi đồng tính và cựu binh hải quân Harvey Milk.