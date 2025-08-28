Chiến đấu cơ tầm xa nhất ở châu Mỹ bảo vệ Venezuela: Su-30MK2 có năng lực như thế nào?

Hải quân Mỹ triển khai hạm đội chiến hạm ngoài khơi Venezuela giữa căng thẳng. Su-30MK2 vẫn là chiến đấu cơ mạnh nhất ở Mỹ Latinh nhưng không đủ để thách thức hạm đội Mỹ mà không có hệ thống phòng không và phòng thủ ven biển đầy đủ.

Hải quân Mỹ đã triển khai một hạm đội chiến hạm hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas. Ít nhất 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke cùng một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được triển khai như một phần của chiến dịch, kèm theo 4.000 lính Thủy quân Lục chiến.

Sự xuất hiện của hạm đội đã thu hút sự chú ý về năng lực của Lực lượng Vũ trang Venezuela, vốn vẫn là một trong những lực lượng lớn và trang bị tốt nhất ở châu Mỹ Latinh, nhờ các hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn dưới thời Tổng thống Hugo Chavez vào những năm 2000.

Không phận Venezuela được xem là được bảo vệ tốt nhất trên lục địa, khi nước này không chỉ triển khai hệ thống phòng không tầm xa S-300VM cùng nhiều hệ thống tầm ngắn bổ trợ, mà còn sở hữu máy bay chiến đấu tầm xa nhất ở châu Mỹ – Su-30MK2. Những chiến đấu cơ này được xem là rào cản lớn nhất đối với mọi nỗ lực xâm phạm không phận Venezuela.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Su-30MK2 được phát triển vào những năm 2000 để đáp ứng yêu cầu của Hải quân Trung Quốc, trước khi được xuất khẩu sang các nước khác. Chiến đấu cơ này là phiên bản nâng cấp từ Su-27 của Liên Xô, được tích hợp hệ thống điện tử hiện đại và tùy biến mạnh theo yêu cầu Trung Quốc, nhằm thực hiện cả vai trò chiến đấu trên không lẫn tấn công mặt đất.

Trong khi Su-27 vốn đã có tầm bay dài hơn bất kỳ chiến đấu cơ nào phục vụ các lực lượng phương Tây, Su-30MK2 cải tiến đáng kể và được thiết kế hai ghế để bố trí thêm sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí.

Trong biên chế Venezuela, Su-30MK2 triển khai nhiều loại tên lửa hành trình tiên tiến, bao gồm Kh-59M cho nhiệm vụ không-đối-đất, Kh-31A chống hạm và Kh-31P triệt hạ hệ thống phòng không, cùng các tên lửa không-đối-không R-77 và R-27 dẫn đường bằng radar. Những năng lực này cho phép các chiến đấu cơ Venezuela từng đối đầu tích cực với các lực lượng hàng không Mỹ trong khu vực.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Khi mới được trang bị, Su-30MK2 là chiến đấu cơ hàng đầu ở châu Mỹ ngoài Mỹ, nhưng ngày nay bị coi là không còn tối tân, do thiếu nâng cấp trong bối cảnh các tiến bộ công nghệ trên thế giới. Phiên bản này và bản tương tự Su-30M2 là những máy bay cuối cùng của Nga sử dụng radar cơ học, trước khi Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur chuyển sang sản xuất Su-35S với radar quét điện tử.

Dù hầu hết chiến đấu cơ ở phương Tây, và toàn bộ chiến đấu cơ ở châu Mỹ ngoài Mỹ và Brazil vẫn dùng radar cơ học, việc sử dụng radar cũ khiến Su-30MK2 Venezuela bất lợi so với các chiến đấu cơ Mỹ hiện đại như F-35, F-18 Block 3 hay F-15 cải tiến, nhất là về nhận thức tình huống và tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, radar của Su-30MK2 vẫn là một trong những thiết kế radar cơ học mạnh nhất từng được phát triển, kích thước lớn gấp khoảng 3 lần radar AN/APG-81 của F-35 và gần 4 lần radar của các biến thể F-16.

Chiến đấu cơ F-16 (trên) và Su-30MK2. Ảnh: MW.

Hiện nay, Su-30MK2 vẫn kém các biến thể Su-30 hiện đại hơn mà Nga triển khai cho các khách hàng như Algeria và Belarus, với phiên bản mới nhất Su-30SM2 tích hợp động cơ AL-41F-1S hiện đại, khả năng đẩy vector, hiệu suất nhiên liệu cao hơn, bảo trì ít hơn và sức mạnh tổng thể lớn hơn. Hệ thống điện tử hàng không của Su-30MK2 Venezuela, dù từng được xem là tối tân 20 năm trước, nay đã tụt hậu so với tiêu chuẩn hiện đại.

Mặc dù Su-30MK2 vẫn là chiến đấu cơ mạnh nhất ở Mỹ Latinh, khả năng của một số lượng nhỏ máy bay này để thách thức nghiêm túc hạm đội Mỹ mà không có hệ thống phòng không lớn hơn hay hệ thống phòng thủ ven biển đầy đủ vẫn rất hạn chế.

Dự án mua sắm vũ khí quy mô lớn dưới thời ông Chavez nhằm biến Venezuela thành cường quốc quân sự khu vực, bao gồm trở thành khách hàng đầu tiên của Su-35S, đã bị gián đoạn sau khi ông qua đời năm 2012, và những chính sách hạn chế của người kế nhiệm làm giảm khả năng của Venezuela trong việc thách thức ưu thế trên không của hải quân Mỹ.