EVN, Petrovietnam được giao làm chủ đầu tư 2 dự án điện hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vừa chủ trì phiên họp thứ ba vào chiều 22/10.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009. Nhưng sau đó, vào năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Đứng trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội đã xem xét, thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Sau đó, Thủ tướng có các quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo, thảo luận về tiến độ xây dựng, trình ban hành cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong các luật. Cuộc họp cũng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ sau phiên trước, nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thực hiện kết luận tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan và chủ đầu tư của dự án đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan cũng đã tích cực trao đổi, đàm phán với các đối tác nước ngoài.

Sau khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 189 ngày 19/2 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189 của Quốc hội.

Thủ tướng đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2. UBND tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án. Các dự án điện hạt nhân đã được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Năng lượng nguyên tử và hiện đang xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để tách nội dung di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc các dự án nhà máy điện hạt nhân thành dự án độc lập.

Hoàn thành hành lang pháp lý trong tháng 11/2025

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao và có kết quả cụ thể sau phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Trong số 18 nhiệm vụ được giao, có 9 nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng, như ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 189 của Quốc hội, điều chỉnh quy hoạch điện VIII, trình Quốc hội ban hành Luật Năng lượng nguyên tử và đã giao tỉnh Khánh Hòa hơn 3.2 tỷ đồng để thực hiện dự án di dân, tái định cư. Còn 7 nhiệm vụ đang triển khai, 2 nhiệm vụ chưa triển khai.

Chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục về tiến độ đàm phán với đối tác nước ngoài về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các cơ sở pháp lý liên quan, việc phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan phải rút kinh nghiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương liên quan đến việc đề xuất bổ sung vốn cho giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế; hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế đặc thù để triển khai công việc, trong đó có việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và Thường vụ Quốc hội để xử lý các vấn đề vướng mắc pháp lý có liên quan.

Thủ tướng cũng chỉ đạo thúc đẩy đàm phán và hoàn thành hiệp định với đối tác theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cắt giảm các thủ tục rườm rà, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và hướng dẫn về an ninh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cùng các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hạt nhân.

"EVN khẩn trương lập dự án tiền khả thi trong tháng 10; các cơ quan hoàn thành đàm phán hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11/2025", Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với EVN và Petrovietnam xác định rõ nhu cầu về số lượng, trình độ, chuyên môn nguồn nhân lực phục vụ các nhà máy điện hạt nhân; trên cơ sở đó tổ chức đào tạo và kêu gọi, thu hút nhân lực trong và ngoài nước vào làm việc.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và di dân, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy phải chỉ đạo sát sao với sự hỗ trợ của các bộ, ngành.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phải làm tốt công việc tái định cư cho người dân vùng dự án điện hạt nhân, bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, nhanh chóng ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi chính đáng. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa về cơ chế di dân, giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.