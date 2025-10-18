Thủ tướng: Thay thế ngay cán bộ vô cảm, chậm trễ trong giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, yếu kém, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, chậm trễ, vô cảm phải thay thế trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh"

Sáng 18/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 – hội nghị lần thứ 4 trong năm về nội dung này. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Đến ngày 16/10, cả nước đã giải ngân hơn 455.000 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy nhiên, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình, trong đó 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn với tổng số 26.200 tỷ đồng.

Thủ tướng biểu dương các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, đồng thời nghiêm khắc phê bình những nơi chậm trễ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy tiến độ.

Phân tích nguyên nhân tồn tại, Thủ tướng cho rằng yếu tố con người là then chốt: công tác chuẩn bị dự án sơ sài, phê duyệt chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn thiếu sát thực tế, tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn phổ biến.

Thủ tướng chỉ rõ còn 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh phải xem nhiệm vụ giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ phải nêu gương, phân công, đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền, vận động, kiểm điểm, phê bình, kỷ luật, khen thưởng nghiêm minh; phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm; chuẩn bị dự án phải kỹ càng, theo đúng quy định của pháp luật; phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc của các đồng chí lãnh đạo…; đưa ra giải pháp kịp thời, khả thi, hiệu quả để bảo đảm tiến độ, mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo Chính phủ, giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng là một trong những động lực tăng trưởng, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, nâng cao giá trị, gia tăng thương hiệu của địa phương, cơ quan, đơn vị, giá trị gia tăng của đất; do đó, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

"Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ, mỗi dự án hoàn thành, mỗi công trình mọc lên, mỗi nhiệm vụ hoàn thành tốt đều mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Với quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch, lãnh đạo Chính phủ quán triệt phải tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh" hay "trong cuộc họp rất nóng nhưng xong cuộc họp lại nguội”.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…). Các dự án cần được phân loại theo tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng tuần, tháng, quý. Đồng thời, phải điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Cùng với việc phân công lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, Thủ tướng lưu ý phải thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

"Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác", Thủ tướng dứt khoát.

Cuộc họp kết nối trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh việc đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt phải kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm, chậm trễ, vô cảm phải thay thế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, TP phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Bộ Tài chính chủ trì, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 từ các bộ, cơ quan, địa phương chậm phân bổ, chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 25/10.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.