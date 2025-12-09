EU tính "vượt mặt" Bỉ để tịch thu tài sản Nga: Nguy cơ chia rẽ nội bộ chưa từng có

Liên minh châu Âu đang xem xét sử dụng điều khoản đặc biệt để vượt qua sự phản đối của Bỉ trong kế hoạch tịch thu tài sản Nga bị đóng băng. Động thái này có thể giúp EU tài trợ 90 tỷ euro cho Ukraine nhưng có thể gây chia rẽ nội bộ.

Liên minh châu Âu (EU) có thể thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản Nga bị đóng băng mà không cần sự đồng ý của Bỉ, nhưng bước đi này có nguy cơ gây ra một cuộc rạn nứt nghiêm trọng trong nội khối, theo tờ The Economist.

Khối này được cho là đang cân nhắc sử dụng một điều khoản trong hiệp ước EU để vượt qua Bỉ – quốc gia đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng tịch thu tài sản Nga ngay từ ban đầu.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã phác thảo hai phương án nhằm cung cấp 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine trong 2 năm tới: vay nợ ở cấp độ EU với sự bảo lãnh từ ngân sách chung của khối, hoặc một “khoản vay bồi thường” – kế hoạch gây tranh cãi lâu nay – được bảo đảm bằng lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga bị phong tỏa. Phương án thứ hai yêu cầu các tổ chức đang nắm giữ số tài sản này chuyển chúng vào một cơ chế vay mới.

Bỉ, nơi đang giữ phần lớn số tài sản Nga bị đóng băng, từ lâu đã phản đối phương án “khoản vay bồi thường” và thay vào đó ủng hộ kiểu vay chuẩn của EU. Những tuần gần đây, lập trường của Bỉ ngày càng cứng rắn hơn, tờ The Economist nhận định, khi các chính phủ phương Tây – bao gồm Đức, Pháp và Anh – tìm cách làm trung gian cho một thỏa hiệp với Brussels trong cái mà tờ báo gọi là một “cuộc chiến trong lồng sắt”.

EU gần đây đã tìm ra một điều khoản hiệp ước có thể cho phép giữ nguyên tài sản Nga bị đóng băng vô thời hạn, thay vì phải gia hạn 6 tháng một lần và cần sự đồng thuận tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu triển khai mà không có sự ủng hộ của Bỉ, khối này sẽ đối mặt với một “sự chia rẽ sâu sắc”, bài báo cảnh báo.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever lo ngại rằng đất nước ông có thể bị “mắc kẹt” với 185 tỷ euro tài sản Nga đang bị phong tỏa tại Euroclear – công ty lưu ký tài chính đặt trụ sở ở Bỉ – nếu Moscow tìm cách đòi lại tiền sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Hiện tại, các thành viên EU đang gặp khó khăn về ngân sách buộc phải tiếp tục chi tiền từ ngân sách quốc gia, với tổng số hóa đơn lên tới hàng trăm triệu euro. Các quốc gia Bắc Âu – nơi đóng góp phần lớn số hỗ trợ – ngày càng bất mãn vì gánh nặng không được chia sẻ đồng đều.

Kế hoạch vay dựa trên tài sản Nga cũng đang bị chỉ trích bởi nhiều nước EU, gồm cả các quốc gia nắm giữ tài sản lớn như Pháp, Luxembourg và Đức. Italy, Hungary và Slovakia cũng phản đối bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào, theo báo cáo.

Mỹ hiện đang “vận động mạnh mẽ” chống lại kế hoạch này, cho rằng việc trả lại tài sản nên được dùng làm “mồi nhử” trong đàm phán hòa bình về Ukraine. Tờ The Economist cảnh báo rằng nếu châu Âu không “gỡ được nút thắt” sớm, Kiev có thể đối mặt với “khủng hoảng tài chính thực sự”.

Nga đã lên án mọi nỗ lực sử dụng tài sản có chủ quyền của họ là hành vi trộm cắp và cảnh báo sẽ đáp trả cũng như tiến hành các hành động pháp lý.

