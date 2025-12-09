Ukraine sẽ gửi tân binh thẳng đến các đơn vị tiền tuyến

Ukraine thay đổi quy trình huy động: tân binh được đưa trực tiếp đến các lữ đoàn tiền tuyến để huấn luyện, giữa lúc tổn thất tăng cao và khả năng bổ sung nhân lực suy giảm.

Một quan chức cấp cao trong văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết những người đàn ông Ukraine mới được gọi nhập ngũ sắp tới sẽ được điều thẳng tới các lữ đoàn ở tiền tuyến, nơi họ sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản ngay trong vùng tác chiến.

Thay đổi trong quy trình huy động được ông Pavel Palisa, Phó Chánh văn phòng Tổng thống phụ trách giám sát công tác tuyển quân, công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Nỗ lực huy động của Kiev thời gian qua không thể bù đắp được tổn thất ngoài chiến trường, buộc chính quyền phải thúc đẩy quá trình tinh giản và tăng tốc các thủ tục.

Ông Palisa cho biết quyết định này được thông qua bởi một hội đồng quân sự do ông Zelensky chủ trì, với mục tiêu thiết lập một hệ thống “công bằng, bình đẳng và có thể dự đoán”.

Theo hướng tiếp cận mới, mỗi lữ đoàn tiền tuyến sẽ được bổ sung quân số theo đợt mỗi tháng và tự trực tiếp huấn luyện tân binh dựa trên yêu cầu tác chiến riêng. Ông đồng thời cho hay số đơn vị được phép thực hiện huấn luyện cơ bản sẽ được mở rộng vượt qua con số 37 hiện tại.

Moscow nhiều lần khẳng định lực lượng suy kiệt là vấn đề nghiêm trọng nhất mà quân đội Ukraine đang đối mặt. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố riêng trong tháng 9, Kiev đã mất khoảng 44.700 binh sĩ nhưng chỉ có thể bổ sung được 2/3 con số đó. Ngay cả khi giảm độ tuổi nhập ngũ, ông nhận định, cũng không thể mang lại hiệu quả tức thì khi thương vong và đào ngũ tiếp tục gia tăng.

Một số quan chức Ukraine bắt đầu chỉ trích những người tìm cách né nghĩa vụ quân sự. Nghị sĩ kiêm quân nhân Roman Kostenko hôm thứ Bảy tuần trước nói rằng đất nước cần một “khế ước xã hội mới”, theo đó “những người không muốn chiến đấu thì phải rời khỏi Ukraine”.

Kiev đã cấm gần như toàn bộ nam giới trưởng thành xuất cảnh khi xung đột leo thang vào cuối năm 2022 và hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Đầu năm nay, chính phủ cho phép công dân nam từ 18 đến 22 tuổi được qua biên giới. Kể từ đó, đã có gần 100.000 thanh niên rời khỏi đất nước.

Tháng 10 vừa qua, cơ quan tuyển quân Ukraine kêu gọi người dân ngừng chia sẻ các video về tuyển mộ binh sĩ trên đường phố.

