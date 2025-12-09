Tổng thống Putin đưa ra đề xuất mới lạ để đảo ngược nguy cơ khủng hoảng dân số

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thúc đẩy “tinh thần làm cha có trách nhiệm”, cho rằng đàn ông cần tham gia sâu hơn vào đời sống gia đình và việc nuôi dạy con nhằm giúp đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đàn ông cần được khuyến khích tham gia nhiều hơn vào đời sống gia đình và việc nuôi dạy con cái, như một phần quan trọng trong chiến lược nâng tỷ lệ sinh của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các dự án Quốc gia hôm đầu tuần, ông Putin cho rằng nước Nga cần một cách tiếp cận rộng hơn và dài hạn hơn khi tình hình nhân khẩu học tiếp tục xấu đi.

Ông nhấn mạnh: “Gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên sự tham gia của cả cha và mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Vì vậy, song song với việc hỗ trợ vai trò người mẹ, chúng ta cần xây dựng các biện pháp hỗ trợ vai trò làm cha một cách có trách nhiệm”.

Theo ông Putin, mục tiêu là để đàn ông đóng vai trò tích cực hơn trong chăm sóc gia đình hàng ngày, trong quyết định sinh con và trong việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Ông bổ sung rằng một người cha có trách nhiệm cũng cần duy trì lối sống lành mạnh và giữ gìn sức khỏe sinh sản càng lâu càng tốt.

Ông Putin cho rằng chương trình nhân khẩu học của Nga phải tập trung vào những nhiệm vụ mang tính hệ thống, có khả năng hỗ trợ gia đình một cách bền vững. Giới chức Nga từ lâu đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng dân số đang đến gần.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chỉ có 1,222 triệu trẻ chào đời trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1999 và giảm 1/3 so với năm 2014. Những con số này phản ánh xu hướng toàn cầu về tỷ lệ sinh dưới mức thay thế tại cả các quốc gia phát triển lẫn đang phát triển.

Để đảo ngược tình trạng sụt giảm dân số, chính phủ Nga đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ trợ cấp một lần cho việc sinh con, mở rộng phúc lợi dành cho bà mẹ, đến hỗ trợ tài chính thường xuyên cho các gia đình.

Danh hiệu thời Liên Xô “Mẹ Anh hùng”, trao thưởng tiền mặt cho phụ nữ sinh hơn mười người con, cũng đã được khôi phục. Một số chính sách khác được đề xuất bao gồm hạn chế quảng bá lối sống “không con cái” và đưa ra các ưu đãi thuế lớn hơn cho gia đình đông con.

Ông Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cải thiện điều kiện kinh tế – xã hội là yếu tố then chốt để khuyến khích các gia đình sinh thêm con và khiến việc làm cha mẹ trở thành một lựa chọn được xã hội nâng đỡ.

Tháng 6 vừa qua, ông ủng hộ việc thành lập một cơ quan hỗ trợ gia đình cấp quốc gia. Năm ngoái, ông thành lập Hội đồng Tổng thống chuyên trách chính sách gia đình và dân số.

Theo RT