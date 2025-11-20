EU thúc đẩy “Schengen quân sự”, giảm thời gian điều quân tới sát biên giới Nga

EU trình kế hoạch “Schengen quân sự” để rút ngắn thời gian điều động quân từ 45 ngày xuống còn 5 ngày, nâng cấp hạ tầng, giảm quan liêu và chuẩn hóa quy tắc di chuyển binh sĩ trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang.

Quan chức của khối từ lâu đã phàn nàn về hệ thống hạ tầng không đủ tiêu chuẩn để vận chuyển khí tài hạng nặng tới biên giới Nga.

Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một kế hoạch về hiệp ước “Schengen quân sự” nhằm tăng tốc độ di chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự hạng nặng trên toàn khối, trong bối cảnh căng thẳng giữa EU và Nga tiếp tục leo thang. Các quan chức EU từ lâu cảnh báo rằng phương Tây có thể mất hàng tuần để điều động lực lượng đối phó Moscow do các vấn đề về hậu cần và cơ sở hạ tầng.

Theo tài liệu được công bố hôm 19/11, khối đặt mục tiêu thiết lập một khu vực di chuyển quân sự thống nhất trong EU vào năm 2027, nhằm cắt giảm thủ tục giấy tờ, ban hành các quy tắc chung cho việc tái triển khai lực lượng, và cho phép quân đội được ưu tiên sử dụng hạ tầng trong trường hợp khẩn cấp.

Các quan chức EU cũng muốn “nâng cấp các hành lang cơ động quân sự then chốt lên tiêu chuẩn sử dụng kép” và bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược. Theo hãng tin Reuters, kế hoạch còn bao gồm việc tạo ra một “quỹ đoàn kết”, trong đó các nước thành viên có thể tự nguyện cung cấp phương tiện vận tải quân sự đặc biệt cho các nước không sở hữu năng lực này.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh các vấn đề hậu cần kéo dài nhiều năm. Tờ Financial Times lưu ý rằng EU sẽ phải đối mặt với tình trạng “cầu xuống cấp, đường ray lệch chuẩn và bộ máy quan liêu rối rắm”. Báo cáo cũng cho biết hiện tại phải mất khoảng 45 ngày để di chuyển một lực lượng lớn từ các cảng Tây Âu tới biên giới Nga, và khối đặt mục tiêu rút thời gian xuống còn 5 ngày – hoặc thậm chí 3 ngày.

Bộ trưởng Giao thông EU Apostolos Tzitzikostas cũng cảnh báo rằng việc điều chuyển xe tăng của NATO có thể “mắc kẹt trong các đường hầm hoặc làm sập cầu”. Ông cho biết khối sẽ phải chi ít nhất 17 tỷ euro (20 tỷ USD) để khắc phục tình trạng này.

Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức EU suy đoán rằng Nga có thể phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào khối trong vài năm tới. Moscow bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố này, gọi đó là “vô nghĩa”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc EU “quân sự hóa”, cảnh báo rằng chi tiêu quốc phòng tăng cao đang tàn phá nền kinh tế các nước thành viên.

Moscow cũng tuyên bố coi NATO là “kẻ thù”, dẫn chứng việc liên minh này liên tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo RT