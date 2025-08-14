Nga tăng tốc sản xuất "Quái thú ném bom": Su-34 có nhiệm vụ gì trên chiến trường Ukraine?

Nga bàn giao lô Su-34M mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ, tăng tốc sản xuất để đáp ứng chiến dịch tại Ukraine và mở rộng năng lực tác chiến.

Một lô tiêm kích ném bom Su-34M mới vừa được bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong bối cảnh tốc độ sản xuất máy bay này đang được đẩy nhanh đáng kể để đáp ứng nhu cầu thời chiến.

Tập đoàn Nhà nước United Aircraft Corporation (UAC), đơn vị tổ chức sản xuất Su-34M tại nhà máy ở Novosibirsk, xác nhận các máy bay đã trải qua đầy đủ quy trình thử nghiệm tại nhà máy và kiểm tra ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau, trước khi được bay tới một sân bay (không tiết lộ vị trí) để bắt đầu phục vụ chiến đấu.

UAC tuyên bố: “Tập đoàn United Aircraft đã bàn giao những chiếc Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay này đã bổ sung vào lực lượng không quân chiến thuật – chiến dịch của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Toàn bộ được chế tạo theo kế hoạch đặt hàng quốc phòng năm nay”.

Máy bay chiến đấu Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Ông Oleg Yevtushenko, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rostec, nhận xét: “Su-34 từ lâu đã được chứng minh là mẫu tốt nhất trong phân khúc. Khả năng của nó cho phép phi công tác chiến hiệu quả trên nhiều chiến trường, sử dụng cả vũ khí không điều khiển và vũ khí dẫn đường phóng từ trên không. Đây là loại máy bay cần thiết cho các hoạt động tác chiến hiện đại, và các nhà máy của chúng tôi đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo giao hàng thông suốt cho quân đội”.

Su-34 hiện là loại tiêm kích được Nga sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch tại Ukraine, thường xuyên xuất hiện trong các đoạn phim ghi lại cảnh ném bom dữ dội vào lực lượng Ukraine và đồng minh phương Tây.

Loại máy bay này từng triển khai bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, bom đầu nổ nhiệt áp, cùng nhiều loại vũ khí khác. Chúng đảm nhiệm cả vai trò ném bom chiến lược lẫn yểm trợ hỏa lực tầm gần bằng vũ khí dẫn đường chính xác. Gần đây, Su-34 còn được trang bị thêm các pod trinh sát chiến thuật, giúp mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường.

Các chiến đấu cơ Su-34 thực hiện một phi vụ ném bom. Ảnh: MW.

Su-34 được phát triển từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 của Liên Xô, nhưng tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Máy bay này nặng hơn khoảng 50% so với Su-27, trở thành tiêm kích lớn nhất và có tầm bay xa nhất đang được sản xuất trên thế giới.

Tầm hoạt động của Su-34 sánh ngang với các máy bay ném bom chiến lược như H-6 (Trung Quốc) hay Tu-22M (Nga), đồng thời có khả năng mang tải trọng vũ khí rất lớn so với kích thước của một tiêm kích.

Kể từ khi Liên Xô tan rã, Su-34 là dòng tiêm kích được Quân đội Nga đặt mua nhiều nhất, với sản lượng tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2022, ước tính đạt khoảng 30 chiếc mỗi năm. Trong tổng số 14 lô tiêm kích được bàn giao theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga năm 2024, có tới 6 lô là Su-34.

Dự kiến đến đầu thập niên 2030, số lượng Su-34 trong biên chế sẽ đạt gần 300 chiếc, và loại máy bay này sẽ tiếp tục được nâng cấp dần qua từng năm.