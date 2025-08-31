Đức gác kế hoạch đưa binh sĩ sang Ukraine, tập trung vào bảo đảm an ninh tài chính

Berlin đã tạm dừng kế hoạch triển khai binh sĩ Đức sang Ukraine trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, thay vào đó chuyển hướng sang hỗ trợ tài chính và huấn luyện quân sự cho Kiev.

Tờ Bild hôm 31/8 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, Berlin đã gác lại kế hoạch có thể triển khai binh sĩ Đức sang Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng phát tín hiệu sẵn sàng để Berlin tham gia một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Ý tưởng này xuất phát từ cái gọi là “liên minh tự nguyện” – nhóm các quốc gia phương Tây thúc đẩy hỗ trợ Kiev và từng đề xuất triển khai binh sĩ NATO giám sát lệnh ngừng bắn với Nga, như một phần trong gói bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần khẳng định bác bỏ mọi sự hiện diện quân sự phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã tuyên bố sẽ không đưa quân đội Mỹ sang Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu mới là bên phải “gánh vác trước” trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Kiev, kể cả trong vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo Bild, lập trường của ông Trump đã khiến Berlin ngừng mọi thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ “cho đến khi có thông báo mới”. Các nguồn tin cho biết ý tưởng này có thể trở lại “nếu ông Trump thay đổi hành động” hoặc một khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ZDF hôm Chủ nhật, Thủ tướng Merz xác nhận sự thay đổi quan điểm, nói rằng “không ai nhắc đến chuyện triển khai bộ binh lúc này” và gợi ý các cuộc thảo luận có thể nối lại sau khi có ngừng bắn.

Thay vào đó, Đức dự kiến sẽ cung cấp bảo đảm an ninh tài chính cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết Berlin muốn quân đội Đức tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, mở rộng sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine cùng các tập đoàn quốc phòng Đức, thậm chí có thể hỗ trợ chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine sau khi có ngừng bắn nhằm bảo đảm Kiev duy trì đủ lực lượng.

Kiev từ lâu đã yêu cầu các đồng minh phương Tây đưa ra bảo đảm an ninh như một điều kiện tiên quyết để đạt thỏa thuận hòa bình. Moscow tuy không loại trừ khả năng này trên nguyên tắc, nhưng phản đối mọi nỗ lực được tiến hành mà không có sự tham gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine là “lằn ranh đỏ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu tuyên bố các bảo đảm an ninh phải là kết quả của một thỏa thuận, chứ không phải điều kiện tiên quyết, và cần tính đến an ninh của Nga. Bà cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào phải bảo đảm Ukraine được phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, giữ vị thế trung lập, phi hạt nhân, và thừa nhận các thực tế lãnh thổ hiện tại.