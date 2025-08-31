Nga tung video dùng Iskander-M phá hủy bệ phóng Neptune của Ukraine tại Zaporozhye

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video xác nhận việc sử dụng thành công hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M để phá hủy một trong số ít bệ phóng tên lửa hành trình Neptune do Ukraine tự phát triển.

Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Zaporozhye đang tranh chấp, khiến khoảng 10 binh sĩ Ukraine đi cùng bị tiêu diệt. Đây là bước tiếp nối chuỗi hoạt động Nga sử dụng Iskander-M nhằm triệt hạ các hệ thống tên lửa có giá trị cao trong biên chế Ukraine, trong đó từng có nhiều tổ hợp phòng không MIM-104 Patriot bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Hệ thống Neptune hiện tại bị hạn chế bởi tốc độ cận âm và tầm bắn chỉ khoảng 300 km. Tuy nhiên, các nguồn tin từ chính phủ Ukraine gần đây khẳng định một biến thể mới với tầm bắn tới 1.000 km đã được phát triển, mở ra khả năng tấn công vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và ít được phòng thủ hơn. Kiev cũng được cho là đang nỗ lực tăng cường sản xuất, bởi số lượng bệ phóng Neptune trong biên chế vẫn còn rất thấp.

Không chỉ dừng ở việc nhắm vào các hệ thống tên lửa trên chiến trường, quân đội Nga dường như đang ưu tiên tấn công trực tiếp vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Giữa tháng 8, bốn cơ sở loại này đã bị phá hủy trong các đợt không kích, gây thiệt hại nặng nề cho chương trình tên lửa đạn đạo Sapsan.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mô tả hậu quả của cuộc tấn công là “khổng lồ”, đồng thời cho rằng Ukraine từng lên kế hoạch sử dụng tên lửa Sapsan để đánh sâu vào lãnh thổ Nga.

Cảnh phóng tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Ảnh: MW.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thời gian qua nhận được nguồn tài chính và hỗ trợ lớn từ phương Tây. Bên cạnh các dòng UAV tấn công tầm xa, Kiev còn tập trung mạnh vào phát triển tên lửa hành trình. Tháng 8 vừa qua, Ukraine giới thiệu loại tên lửa Flamingo với tầm bắn được cho là vượt quá 3.000 km, đủ khả năng vươn tới các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí tận Siberia.

Với thực tế này, việc Nga liên tiếp tấn công các bệ phóng tên lửa cùng những cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng yếu của Ukraine được dự đoán sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, nhằm bảo vệ vùng nội địa trước các mối đe dọa tấn công ngày càng mở rộng.