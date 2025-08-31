Ông Zelensky dọa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Ukraine công bố tên lửa tầm xa mới

Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine chuẩn bị các đợt tấn công sâu vào Nga, sau khi tuyên bố sở hữu tên lửa tầm xa Flamingo vươn tới Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đe dọa mở các đợt tấn công mới vào lãnh thổ Nga, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố Kiev đã sở hữu loại tên lửa tầm xa mới có khả năng vươn tới tận thủ đô Moscow.

Trong thông điệp trên Telegram, ông Zelensky cho biết ông đã được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Aleksandr Syrsky, báo cáo về tình hình chiến trường. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động tích cực đúng như những gì cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và phương tiện đã sẵn sàng. Những đòn tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch”, ông nhấn mạnh hôm 31/8, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Đầu tháng này, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển tên lửa tầm xa Flamingo, với tầm bắn lên tới 3.000 km – đủ để vươn tới không chỉ Moscow mà còn nhiều thành phố khác của Nga vượt qua dãy Ural. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc sản xuất hàng loạt sẽ chưa thể tiến hành trong vài tháng tới.

Một số hãng truyền thông Anh tỏ ra hoài nghi về nguồn gốc của Flamingo, khi phát hiện loại vũ khí này có nhiều điểm tương đồng với tên lửa hành trình FP-5 do tập đoàn Milanion Group (Anh) chế tạo và trưng bày tại triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi năm nay. Anh trước đó cũng đã hỗ trợ Kiev bằng cách cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng sự giống nhau này là điều “không có gì ngạc nhiên”, bởi “Ukraine từ lâu đã biến thành bãi thử nghiệm cho vũ khí phương Tây. Ví dụ về điều này thì có rất nhiều”.

Trong khi đó, tờ Kyiv Independent hôm thứ Sáu tiết lộ Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã mở cuộc điều tra công ty quốc phòng Fire Point – đơn vị tham gia phát triển tên lửa Flamingo – sau khi xuất hiện thông tin doanh nghiệp này lừa dối chính phủ về giá cả và tiến độ bàn giao.

Cũng trong tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đã ngăn Ukraine tiến hành các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Từ đầu xung đột, một số quốc gia phương Tây vẫn tỏ ra dè dặt trong việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công trực tiếp vào Nga, vì lo ngại leo thang đối đầu với Moscow.

Trong suốt cuộc chiến, Ukraine nhiều lần thực hiện các vụ tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, mà theo phía Moscow, thường xuyên nhắm vào khu dân cư và hạ tầng dân sự. Nga khẳng định các đòn đáp trả của mình chỉ nhằm vào cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, đồng thời phủ nhận tấn công dân thường.