Tổng thống Putin: Nga không đe dọa ai nhưng sẽ duy trì ưu thế hạt nhân suốt thế kỷ 21

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không đe dọa ai nhưng vẫn phát triển các loại vũ khí hạt nhân tiên tiến như Burevestnik và Poseidon nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21.

Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, song vẫn phát triển đều đặn kho vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo “thế cân bằng chiến lược” trong suốt thế kỷ 21.

Phát biểu hôm 4/11trong buổi lễ trao thưởng cho các kỹ sư và nhà khoa học tham gia phát triển những loại vũ khí tiên tiến nhất của Nga, ông Putin nhấn mạnh rằng các thử nghiệm thành công gần đây của tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon là kết quả của “một quá trình nghiên cứu dài hạn đã được công bố từ trước”, và “không nên khiến ai ngạc nhiên”.

“Đất nước chúng ta không đe dọa bất kỳ ai. Nga, cũng như các cường quốc hạt nhân khác, đang phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình”, ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân đã chứng minh khả năng bay xa chưa từng có, trong khi thiết bị ngầm Poseidon có thể di chuyển dưới nước với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với bất kỳ tàu chiến hiện đại nào. Ông tiết lộ Nga hiện cũng đang phát triển phiên bản siêu thanh của dòng vũ khí này, với hệ thống động cơ dựa trên công nghệ hạt nhân của Burevestnik.

“Kết quả mà các bạn đạt được mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với nhân dân Nga. Nó đảm bảo an ninh và thế cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, có thể nói là cho toàn bộ thế kỷ 21”, ông Putin tuyên bố.

Ông cũng cho biết các công nghệ hạt nhân thu nhỏ phát triển trong quá trình nghiên cứu vũ khí mới này có thể mang lại ứng dụng dân sự quan trọng trong tương lai – chẳng hạn như xây dựng nhà máy điện tại Bắc Cực hoặc phục vụ các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu.

Trong tháng 10, Nga thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, với quãng bay hơn 14.000 km trong vòng 15 giờ. Loại tên lửa này được trang bị động cơ tuabin phản lực chạy bằng năng lượng hạt nhân, về lý thuyết cho phép tầm bay không giới hạn và khả năng tấn công toàn cầu.

Ngay sau đó, Nga cũng tiết lộ cuộc thử nghiệm của ngư lôi hạt nhân Poseidon – một thiết bị ngầm tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân, được phóng từ tàu ngầm và có thể di chuyển dưới nước trong thời gian dài.

Đầu tháng này, Nga tiếp tục ra mắt tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk, được thiết kế riêng để mang và triển khai các thiết bị Poseidon, củng cố thêm năng lực răn đe hạt nhân dưới biển của nước này.

Theo RT