Vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào lễ trao thưởng của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 Ukraine đã khiến nhiều binh sĩ tinh nhuệ, bao gồm các chuyên viên điều khiển UAV, thiệt mạng.

Các đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào lễ trao huân chương, theo nhiều nguồn tin xác nhận.

Cơ quan Lực lượng Tác chiến Phía Đông của Ukraine đã xác nhận vụ việc, cho biết các quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, bao gồm cả những chuyên viên điều khiển máy bay không người lái (UAV) hàng đầu, đã nằm trong số người thiệt mạng.

Nhà báo Ukraine Dmytro Sviatnenko cho biết: “Họ được tập hợp lại trên sân diễu hành để được trao thưởng. Họ đã tập hợp những người giỏi nhất – các phi công và lính bộ binh xuất sắc nhất của lữ đoàn – theo lệnh chỉ huy, trên địa hình trống trải. Rồi tên lửa đạn đạo lao đến. Câu chuyện về sự cẩu thả lại lặp lại”.

Một nhóm điều tra của Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) hiện đang xem xét liệu các quy trình an toàn có được tuân thủ hay không sau khi còi báo động không kích vang lên.

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc huấn luyện. Ảnh: MW.

Theo các nguồn quân sự, quân đội Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào vị trí của các đơn vị tinh nhuệ Ukraine, thường sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để gây thiệt hại tối đa và giảm thiểu thời gian cảnh báo.

Chiến thuật tấn công vào các lực lượng được huấn luyện cao cấp – những người có khả năng vận hành thiết bị chiến đấu phức tạp – được xem là một cách hiệu quả để làm suy yếu nghiêm trọng năng lực chiến đấu của Ukraine.

Các mục tiêu này không chỉ bao gồm quân nhân Ukraine, mà còn những nhà thầu quân sự nước ngoài và lính chính quy đến từ các quốc gia phương Tây, những người có vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động của các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Ví dụ, vào tháng 1/2024, một vụ tấn công của Nga nhằm vào một nhóm chiến binh châu Âu, phần lớn là người Pháp, đã khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó trên 60 người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Nga khi đó cho biết, những người này là “các chuyên gia trình độ cao phụ trách những hệ thống vũ khí quá phức tạp đối với lính nghĩa vụ Ukraine”, khiến “một số loại vũ khí tầm xa và sát thương nhất trong kho của Ukraine bị vô hiệu hóa cho đến khi tìm được người thay thế”.

Cảnh phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: MW.

Mặc dù các đơn vị tinh nhuệ là mục tiêu ưu tiên, các đơn vị lính nghĩa vụ của Ukraine mới là lực lượng chịu tổn thất khủng khiếp nhất, đôi khi lên tới 80–90% quân số trong các chiến dịch chiến đấu ác liệt.

Theo tờ Wall Street Journal cùng nhiều nguồn khác, quân đội Ukraine tuyển mộ đàn ông nghèo ở nông thôn và gửi họ ra tiền tuyến chỉ sau hai ngày huấn luyện cơ bản – một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong cao đến mức đáng báo động.

Các báo cáo từ quan sát viên phương Tây cho biết, tuổi thọ trung bình của một binh sĩ ở mặt trận cường độ cao chỉ khoảng 4 giờ.

Vào tháng 4/2023, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristaiko thừa nhận rằng Kiev đang che giấu con số thương vong thực tế, nói rằng: “Chính sách của chúng tôi từ đầu là không tiết lộ số thương vong. Khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ công bố. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số kinh hoàng”.

Dù có sự hỗ trợ từ các chiến binh hợp đồng đến từ phương Tây và Mỹ Latin, dòng nhân lực này chỉ giảm nhẹ phần nào áp lực trong việc duy trì phòng tuyến chống lại quân Nga.

Theo MW