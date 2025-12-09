Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng năm 2025

Báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ cho cho biết qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 236 vụ với 140 đối tượng.

Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng

Sáng 9/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Chính phủ và Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ đã quyết liệt sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tinh gọn bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thể hiện qua việc công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng...

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho cho biết qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, 75 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.872 tập thể, 6.544 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 236 vụ với 140 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ cũng hoàn thành thanh tra dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức trong 36 ngày và thanh tra diện rộng 563 dự án trong 55 ngày theo chỉ đạo của Tổng bí thư và Thủ tướng.

Kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 34.628 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành 180 văn bản. Các cơ quan điều tra đã thụ lý 1.363 vụ án tham nhũng với 3.187 bị can; Viện kiểm sát giải quyết 1.041 vụ với 2.931 bị can; Tòa án xét xử 975 vụ với 2.386 bị cáo. Công tác thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế đã xử lý xong 6.471 việc.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế: thể chế hóa còn chậm, một số biện pháp phòng ngừa chưa phát huy toàn diện, tài sản thu hồi còn tồn đọng lớn, tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Về phương hướng năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện hệ thống pháp luật; xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, truy bắt tội phạm bỏ trốn và thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài.

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp...

Tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia...

Tập trung thanh tra việc buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trong báo cáo thẩm tra đã nhận định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cơ quan thẩm tra cũng ghi nhận kết quả năm 2025 đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng cũng làm rõ sai phạm, xử lý hình sự, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật với nhiều cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở cả Trung ương và địa phương.

Năm 2025 tiếp tục phát hiện xử lý nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Làm rõ sai phạm, xử lý hình sự, xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ công chức, trong đó có các cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở cả trung ương và địa phương.

“Những kết quả nêu trên đã tiếp tục khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngày càng hiệu quả, quyết liệt, không chững lại, không trùng xuống, tạo sự lan tỏa sâu trong xã hội, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao”, ông Tùng khẳng định.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Quốc hội.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp trên một số lĩnh vực.

Trong đó, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để; Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ vẫn diễn ra.

Việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn còn hạn chế; Còn nhiều vi phạm về thực hiện trình tự, thủ tục, nội dung kê khai tài sản thu nhập theo mẫu quy định...

Trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, việc chậm ban hành, chậm thực hiện kết luận thanh tra chưa được xử lý triệt để. Công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa có nhiều chuyển biến. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đạt yêu cầu.

Còn có vụ án phải đình chỉ do không có sự việc phạm tội xảy ra hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; Vẫn còn một số vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần để điều tra bổ sung; Nhiều vụ án phải tạm đình chỉ. Giá trị tài sản tham nhũng phải thu hồi vẫn còn tồn đọng lớn.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ phân tích rõ “nguy cơ” của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để dự báo đúng tình hình.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ.

Với công tác thanh tra, kiểm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài nguyên, khoáng sản, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, lĩnh vực lao động, y tế . Tập trung rà soát, xử lý trụ sở dư sau sắp xếp để phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tiếp tục quan tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục vận động đầu thú, truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Tập trung chỉ đạo khắc phục những bất cập trong công tác giám định giá tài sản...