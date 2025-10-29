Đột quỵ tăng vọt khi trời lạnh - cảnh báo từ ca bệnh cực kỳ nguy hiểm

Người đàn ông ngoài 60 tuổi thoát chết ngoạn mục sau ca tắc thân nền – loại đột quỵ có tỷ lệ tử vong trên 90%. Ca bệnh này cảnh báo nguy cơ đột quỵ tăng mạnh khi mùa lạnh.

Nửa đêm, một người đàn ông ở Hà Nội bỗng hoa mắt, chóng mặt, nói khó sau chầu bia. Khi vào viện, ông vẫn tỉnh táo, vận động bình thường. Nhưng chỉ một giờ sau, ông đột ngột sụp mí, méo miệng, yếu liệt nửa người, nói ngọng.

ThS.BS Nguyễn Văn Thuyên, bác sĩ điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn, nhận ra đây là dấu hiệu của đột quỵ thân nền cấp, một thể cực kỳ nguy hiểm.

Kết quả chụp mạch xác định tắc hoàn toàn động mạch thân nền – “trục chính” đưa máu lên vùng thân não, nơi điều khiển hô hấp và tim mạch. Ngay lập tức, quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt.



“Cục máu đông nằm ở vị trí rất sâu, mạch nhỏ và ngoằn ngoèo. Mọi thao tác phải tuyệt đối chính xác, chỉ lệch vài milimet là có thể gây tổn thương thân não”, ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên can thiệp mạch, chia sẻ với Viettimes.

Sau khoảng 15 phút, êkip đã hút ra 3 cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não. Bệnh nhân được rút ống thở sau 24 giờ, tỉnh táo, vận động bình thường và chỉ còn khó phát âm nhẹ.

Bệnh nhân đột quỵ tắc thân nền đã được cứu sống ngoạn mục

Hồi sinh từ tay “tử thần”

Đột quỵ thân nền là thể nặng nhất trong các loại đột quỵ, với tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế vượt 90% nếu không được can thiệp trong “thời gian vàng” từ 3 đến 6 giờ đầu.

Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp, đã đặt stent mạch vành nhưng bỏ điều trị, lại uống bia trước khi ra ngoài gặp lạnh. Chính sự cộng hưởng đó khiến cục máu đông hình thành, gây tắc thân nền trong tích tắc.

Ca bệnh này thành công nhờ phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và sự phối hợp cực nhanh giữa các khoa. Quy trình phản ứng nhanh từ nhận diện triệu chứng, chụp cắt lớp mạch não, hội chẩn, kích hoạt báo động đỏ đến can thiệp được thực hiện liên hoàn trong chưa đầy nửa giờ – thay vì hàng tiếng như trước đây, đã cứu sống bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn lưu ý những ngày gần đây, số ca đột quỵ mạch lớn tăng nhanh, trùng thời điểm Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Nhiệt độ giảm khiến mạch máu co thắt, huyết áp tăng vọt, nhất là ở người cao tuổi, mắc tăng huyết áp, tim mạch hoặc có thói quen hút thuốc, uống rượu bia.

Người có bệnh nền cần uống thuốc đều đặn, kiểm soát huyết áp, không ra ngoài trời lạnh đột ngột, hạn chế rượu bia. Khi có dấu hiệu méo miệng, yếu tay chân, nói khó, cần gọi cấp cứu ngay.

“Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể mất đi. Càng đến sớm, cơ hội sống càng lớn”, bác sĩ Thịnh nhấn mạnh.