Vì sao 2 công trình điều trị đột quỵ và rung nhĩ của BV Bạch Mai đạt giải Giải Nhân tài Đất Việt?

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 tôn vinh 2 công trình khoa học tiêu biểu của Bệnh viện Bạch Mai trong điều trị đột quỵ và rung nhĩ, ghi nhận trí tuệ.

Hai trong 4 giải thưởng cao nhất của lĩnh vực Y - Dược tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 đã gọi tên Bệnh viện Bạch Mai - cái nôi của nhiều công trình khoa học mang dấu ấn đổi mới, tiên phong và nhân văn.

Đổi mới sáng tạo trong điều trị đột quỵ

Công trình “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp” của nhóm tác giả PGS.TS Mai Duy Tôn (Trung tâm Đột quỵ) và PGS.TS Vũ Đăng Lưu (Trung tâm Điện quang) đoạt giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2025. Công trình được đánh giá cao về tính khoa học, hiệu quả và an toàn trong điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp - căn bệnh cướp đi sinh mạng hàng triệu người mỗi năm.

Nhóm tác giả PGS. TS. Mai Duy Tôn và PGS. TS. Vũ Đăng Lưu nhận giải Nhì

Đây là cụm nghiên cứu tiêu biểu cho sự kết hợp chặt chẽ giữa khoa học, ứng dụng, phối hợp đa chuyên khoa, đổi mới công nghệ và chuyển giao kỹ thuật.

Thành tựu này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng tỷ lệ tái thông, cải thiện khả năng phục hồi cho người bệnh mà còn bổ sung những bằng chứng khoa học có giá trị quốc tế, được sử dụng làm căn cứ xây dựng hướng dẫn điều trị chính thức của Bộ Y tế.

Công trình đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Đại học Quốc gia Hà Nội và chứng nhận của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, minh chứng cho tầm ảnh hưởng lớn lao trong khoa học, y tế và xã hội.

Dấu ấn tiên phong của Viện Tim mạch

Công trình thứ hai của Bệnh viện Bạch Mai là “Cải tiến kỹ thuật cô lập tĩnh mạch phổi trong điều trị rung nhĩ bằng phương pháp sử dụng bóng áp lạnh Cryoballoon”, thuộc Viện Tim mạch Quốc gia, cũng được vinh danh tại lễ trao giải. Đây là kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp tim tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng công nghệ năng lượng lạnh Cryoballoon theo Quyết định 980/QĐ-BYT ngày 21/3/2025 của Bộ Y tế.

Nhóm tác giả Viện Tim mạch Quốc gia được trao giải Nhì

Viện Tim mạch là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Bộ Y tế thẩm định và cho phép triển khai kỹ thuật này, đồng thời chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành tài liệu hướng dẫn quốc gia, mở đường cho việc ứng dụng rộng rãi trong cả nước.

So với phương pháp truyền thống, kỹ thuật Cryoballoon giúp giảm gần 50% thời gian thủ thuật, hạn chế nguy cơ biến chứng do thuốc chống đông và giảm đáng kể thời gian phơi nhiễm tia X cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Công trình cũng từng giành giải Ba Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội và Giải Ba Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh toàn quốc.

Năm 2025, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt mang chủ đề “Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo”, định hướng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong dòng chảy ấy, 2 công trình của Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần làm rạng danh trí tuệ Việt, khẳng định khát vọng cống hiến và sáng tạo không ngừng của đội ngũ thầy thuốc, nhà khoa học trên hành trình phụng sự sức khỏe nhân dân.