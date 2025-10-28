Người tiểu đường bớt lo mù lòa nhờ công nghệ AI mới

Trong 2 năm tới, khoảng 10.000–12.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt và tầm soát bệnh võng mạc bằng công nghệ AI trên nền tảng Cybersight.

Nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa mù lòa do biến chứng võng mạc ở người bệnh đái tháo đường, chiều 27/10, Bệnh viện Nội tiết Trung ương khởi động Dự án “Hỗ trợ tăng cường chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng”, do Tổ chức Orbis (Hoa Kỳ) tài trợ.

Trong giai đoạn 2025–2027, khoảng 10.000–12.000 lượt người bệnh đái tháo đường sẽ được chụp hình đáy mắt và tầm soát bệnh võng mạc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng Cybersight do Orbis phát triển.

Dự án cũng bao gồm việc đào tạo 30 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên về kỹ thuật chụp, phân tích hình ảnh đáy mắt, ứng dụng AI trong chẩn đoán; đào tạo chuyên sâu điều trị võng mạc đái tháo đường và glôcôm cho bác sĩ nhãn khoa có cấp chứng chỉ CME; cùng các khóa tập huấn truyền thông, tư vấn chăm sóc mắt cho người bệnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ phối hợp cùng Orbis tổ chức các đợt khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lý mắt tại bệnh viện và các cơ sở y tế tuyến tỉnh ở Bắc Ninh, Lào Cai. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của khám mắt định kỳ và phòng tránh mù lòa.

TS.BS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, phát biểu tại lễ khởi động dự án.

Theo thống kê, bệnh võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trưởng thành. Bệnh diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu nên nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi thị lực đã suy giảm nghiêm trọng.

Việc triển khai dự án này được kỳ vọng sẽ giúp hàng chục nghìn người bệnh được tầm soát sớm, điều trị đúng hướng và phòng ngừa biến chứng mù lòa – một trong những hậu quả nặng nề nhất của bệnh đái tháo đường.

Việc triển khai dự án không chỉ giúp Bệnh viện Nội tiết Trung ương hoàn thiện mô hình chăm sóc mắt toàn diện cho người bệnh nội tiết mà còn góp phần xây dựng mạng lưới kết nối giữa chuyên ngành nội tiết và nhãn khoa. Mô hình này dự kiến được nhân rộng trong toàn hệ thống y tế nội tiết – chuyển hóa trên cả nước, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt hiện đại, chất lượng cao cho hàng triệu người bệnh.

Phía Orbis Quốc tế kỳ vọng dự án sẽ trở thành mô hình điểm trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tầm soát và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường, góp phần giảm gánh nặng mù lòa tại Việt Nam.