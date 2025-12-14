Hơn 2.000 phụ nữ yếu thế được miễn phí tầm soát ung thư

Trong ngày đầu triển khai Lễ trao tặng gói tầm soát ung thư dành cho phụ nữ yếu thế 2025 vào hôm nay, 14/12, 400 nữ công nhân đã được khám sàng lọc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN).

Đây là những người đầu tiên trong 2.010 phụ nữ yếu thế (mẹ đơn thân, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật…) đang làm việc tại các KCN ở TP. HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh… được thụ hưởng chương trình.

Số chị em còn lại sẽ lần lượt được tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhiều chị em lần đầu được khám tầm soát ung thư

Tại Bệnh viện ĐHYHN, nhiều chị em lần đầu được siêu âm vú, khám phụ khoa, làm xét nghiệm HPV. Có người đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa từng một lần tầm soát ung thư vì thu nhập bấp bênh, thời gian eo hẹp, nỗi lo cơm áo luôn đặt trước sức khỏe của chính mình.

Đây là hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với NAPAS, Mastercard và Payoo tổ chức. Việc tổ chức khám tại cơ sở y tế tuyến trung ương, với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, giúp những phụ nữ yếu thế được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng.

Gánh nặng ung thư

Gói khám ung thư miễn phí này có ý nghĩa “trao cơ hội sống” cho phụ nữ yếu thế, khi theo GLOBOCAN, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng là 3 loại ung thư gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới sức khỏe và tính mạng phụ nữ Việt Nam. Nhưng với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, việc tầm soát ung thư trở thành điều xa xỉ.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mắc mới ung thư vú và hơn 10.000 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Ung thư vú hiện là nguyên nhân tử vong do ung thư hàng đầu ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%, cho thấy vai trò quyết định của tầm soát định kỳ.

Ung thư cổ tử cung vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều phụ nữ trong độ tuổi lao động. Mỗi năm có khoảng hơn 4.600 ca mắc mới và trên 2.500 ca tử vong. Đây là một trong số ít ung thư có thể phòng ngừa hiệu quả nhờ tiêm vắc xin HPV và tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm Pap smear hoặc HPV test, nhưng nhiều phụ nữ nghèo, lao động nhập cư chưa có cơ hội tiếp cận.

Ung thư buồng trứng có số ca mắc mới khoảng 1.500 trường hợp mỗi năm, nhưng số ca tử vong lại cao, hơn 900 người, phần lớn chỉ được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Khi xã hội cùng chung tay, phụ nữ yếu thế sẽ không bị bỏ lại phía sau

Chạm sẻ chia để trao cơ hội sống

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nói sự kiện này nằm trong chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, nhằm hỗ trợ những phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi được tiếp cận dịch vụ tầm soát ung thư sớm.

Đây không chỉ là hoạt động khám, chữa bệnh, mà là hành trình sẻ chia, đồng hành để phụ nữ có thêm cơ hội chăm sóc bản thân, bảo vệ sức khỏe và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội.

“Chương trình là kết quả của việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với NAPAS, Mastercard và Payoo, để tập trung tầm soát ba loại ung thư phổ biến ở phụ nữ. Việc hỗ trợ gói tầm soát cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phụ nữ” – bà Hiền nhấn mạnh.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” vì thế không chỉ là tên một chương trình, mà là thông điệp nhân văn: Khi xã hội cùng chung tay, phụ nữ yếu thế sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với ung thư.

Triển khai "gian hàng 0 đồng" cho phụ nữ yếu thế

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, hy vọng những hỗ trợ thiết thực mà chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư sớm, mà còn mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho nhóm phụ nữ yếu thế, giúp họ có cơ hội sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Tại buổi lễ, “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức để cung cấp gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm, … cho nhóm phụ nữ được thụ hưởng.

Trước đó, tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe” diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia và chị em được thụ hưởng.