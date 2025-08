“Tăng 1°C gây tăng 10% nguy cơ đột quỵ” là thông tin sai lệch, phản khoa học

Không có cơ sở khoa học nào cho con số “1°C = 10%”

Sau thông tin 2 người tử vong do đột quỵ mới đây, cùng diễn biến thời tiết nắng nóng cao điểm, một số cơ quan truyền thông và mạng xã hội lan truyền thông tin “cứ tăng 1°C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%”, khiến nhiều người quan tâm, lo lắng.

Thậm chí, thông tin còn được trích dẫn từ phát ngôn của PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, khiến nhiều người tin tưởng.

Cuối giờ chiều nay (4/8), trao đổi với VietTimes, PGS.TS Mai Duy Tôn khẳng định thông tin “cứ tăng 1°C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%” hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Ông Tôn nói không trả lời bất kỳ tờ báo nào về vấn đề này.

PGS.TS Mai Duy Tôn khẳng định không trả lời báo chí thông tin “cứ tăng 1°C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%”.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, cho hay hiện không có nghiên cứu chính thống nào từ Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hiệp hội y khoa uy tín, đưa ra công thức tỷ lệ đơn giản như vậy để mô tả mối liên hệ giữa nhiệt độ và nguy cơ đột quỵ.

Theo BS Dũng, đột quỵ là bệnh lý phức tạp, nguy cơ xảy ra không chỉ do thời tiết mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền sử bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, tuổi tác, mức độ vận động, khả năng tiếp cận nơi mát mẻ, tình trạng mất nước, tuân thủ điều trị, các yếu tố môi trường như độ ẩm, ô nhiễm không khí... Việc quy toàn bộ nguy cơ đột quỵ thành một con số cố định theo mỗi độ tăng nhiệt là sai lầm, phản khoa học.

Các nghiên cứu dịch tễ trên thế giới, bao gồm những nghiên cứu do WHO dẫn chứng, có chỉ ra mối liên hệ giữa nắng nóng cực đoan và tỷ lệ nhập viện, tử vong do tim mạch – đặc biệt ở nhóm người dễ tổn thương. Tuy nhiên, những nghiên cứu này không đưa ra con số phần trăm cố định, mà ghi nhận mức gia tăng nguy cơ là không đồng đều giữa các nhóm dân số và điều kiện môi trường.

“Thông tin sai lệch như vậy không chỉ gây hoang mang mà còn làm lệch hướng phòng bệnh hiệu quả”, BS Dũng lưu ý.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin y tế từ các nguồn chính thống như Bộ Y tế, WHO và các bệnh viện lớn. Việc chạy theo những con số giật gân, không rõ nguồn gốc chỉ khiến cộng đồng thêm lo lắng mà không giúp ích gì cho việc phòng bệnh thực sự.

“Nắng nóng là hiểm họa thật sự, nhưng giải pháp là phải tỉnh táo và hành động đúng. Đừng để hoang mang thay thế sự chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và người thân”, đại diện Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh

Nắng nóng, cũng khiến nhiều bệnh nhân đột quỵ nhập viện

Khuyến cáo của Bệnh viện Bạch Mai: Nắng nóng cực đoan là nguy cơ thực sự

Thay vì lan truyền con số gây hoảng sợ, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo nghiêm túc: thời tiết nắng nóng cực đoan thực sự nguy hiểm với người có bệnh nền, đặc biệt là người từng đột quỵ. Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, những nguy cơ bao gồm:

Mất nước dẫn đến tăng độ nhớt máu, dễ hình thành cục máu đông – nguyên nhân phổ biến của đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

dẫn đến tăng độ nhớt máu, dễ hình thành cục máu đông – nguyên nhân phổ biến của đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Quá tải hệ tim mạch do cơ thể phải điều chỉnh nhiệt độ qua toát mồ hôi, giãn mạch – đặc biệt nguy hiểm với người có tim mạch yếu.

Quá tải hệ tim mạch do cơ thể phải điều chỉnh nhiệt độ qua toát mồ hôi, giãn mạch – đặc biệt nguy hiểm với người có tim mạch yếu.

Khó điều hòa thân nhiệt ở người già và bệnh nhân sau đột quỵ khiến họ dễ bị sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng.

Tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh nền có thể làm trầm trọng thêm mất nước hoặc hạn chế thích ứng với nhiệt độ.

Gia tăng viêm và stress oxy hóa, làm tổn thương thành mạch và gây nguy cơ đột quỵ.

7 biện pháp thiết thực để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nóng

Các chuyên gia của Trung tâm Đột quỵ khuyến cáo: Thay vì lo lắng trước những con số sai lệch, người dân – đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh nền – cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng các biện pháp khoa học và dễ thực hiện:

Uống đủ nước: Uống thường xuyên kể cả khi không khát; ưu tiên nước lọc, nước điện giải; hạn chế rượu bia, cà phê. Ở nơi mát mẻ: Tránh ra ngoài trong giờ nắng gắt (10h–16h); nếu cần ra đường, mặc quần áo sáng màu, đội mũ rộng vành, đeo kính râm. Làm mát cơ thể và không gian sống: Dùng điều hòa, quạt, tắm nước mát; che chắn nắng bằng rèm; tăng độ ẩm phòng. Ăn uống hợp lý: Nhiều rau, trái cây mọng nước; ăn nhẹ, hạn chế dầu mỡ và đồ ngọt. Theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng: Đo huyết áp định kỳ, uống thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngưng điều trị. Nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ (FAST):

Face: Méo miệng, xệ mặt.

Arm: Yếu hoặc liệt tay chân.

Speech: Nói khó, nói ngọng.

peech: Nói khó, nói ngọng. Time: Gọi 115 ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nào.

Duy trì liên lạc với người thân, đặc biệt với người sống một mình.

Ngoài đột quỵ, người dân cũng cần nhận biết kiệt sức do nhiệt (mồ hôi nhiều, da lạnh ẩm, chóng mặt, buồn nôn...) và sốc nhiệt (thân nhiệt >40°C, da nóng đỏ khô, lú lẫn, bất tỉnh...) để xử trí kịp thời.