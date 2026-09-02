Iran tuyên bố "lượng lớn lực lượng Mỹ thiệt mạng" sau đòn tấn công trả đũa

Mỹ mở loạt không kích Iran, kéo theo đòn đáp trả nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại Jordan, Bahrain và Iraq, khiến căng thẳng tại Hormuz leo thang.

Mỹ trong hôm 1/9 đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, kéo theo đòn đáp trả từ Tehran và đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần của cuộc xung đột đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, đồng thời gây thêm sức ép lên mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nước.

Các cuộc không kích diễn ra sau màn đấu hỏa lực vào cuối tuần – lần đầu tiên kể từ tháng 7 – cùng những vụ tấn công hôm thứ Hai nhằm vào hai tàu chở dầu đang rời eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của nguồn cung dầu toàn cầu mà Iran trên thực tế đã khiến hoạt động vận chuyển qua đây gần như tê liệt.

Giá dầu thế giới tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên thứ Ba, chốt ở mức cao nhất trong 5 tuần, khi thị trường lo ngại xung đột tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng.

Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại Jordan, Bahrain và Iraq, đồng thời tuyên bố cứng rắn rằng nước này sẽ ngăn dầu mỏ được xuất khẩu khỏi vùng Vịnh.

Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh ông Trump đe dọa sẽ giáng đòn “mạnh tay” hơn vào Tehran, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington sắp công bố các biện pháp trừng phạt mới.

Đám cưới gần Hormuz trúng đòn, hàng chục người thương vong

Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một đám cưới gần Sirik, khu vực ven biển nằm bên eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Mehr đưa tin một trong những nạn nhân thiệt mạng là trẻ em 4 tuổi. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA, dẫn lời một quan chức tỉnh, cho biết số người bị thương lên tới 68.

Phía Mỹ chưa lập tức đưa ra phản ứng về những thông tin này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ sẽ càng “siết chặt vòng phong tỏa” đối với eo biển Hormuz. Trước chiến tranh, tuyến hàng hải này là nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới.

“Nếu kẻ thù muốn chúng ta không xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư, thì sẽ không ai có thể xuất khẩu dầu”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf được truyền thông Iran dẫn lời.

Những lời đe dọa tấn công cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế mới dường như chưa đủ để làm thay đổi đáng kể lập trường của Tehran – quốc gia đã phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc trong suốt nửa thế kỷ qua.

Mỹ mở chiến dịch mới sau một tháng tương đối yên ắng

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khoảng một tháng tương đối lắng dịu, khi Washington và Tehran chủ yếu kiềm chế sử dụng vũ lực trong lúc liên tục đưa ra những tuyên bố đối đầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IRGC trong ngày thứ Ba.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bao gồm trận địa phòng không, hệ thống radar, các cơ sở và phương tiện trên biển, năng lực rải mìn cùng những địa điểm phục vụ liên lạc.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều khu vực đã bị tấn công. Một số vụ được cho là xảy ra gần thành phố Ahvaz và tại sân bay dân sự Jiroft ở miền Đông Nam Iran.

Các vụ nổ cũng được nghe thấy tại cảng Chabahar ở phía Đông Nam, thành phố cảng Bandar Abbas bên eo biển Hormuz và Asaluyeh – một trung tâm khí đốt quan trọng trên bờ biển Vịnh Ba Tư.

Đài truyền hình nhà nước Iran tiếp tục đưa tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm, nằm ở phía Bắc eo biển Hormuz.

Iran đáp trả

Trước nguy cơ Tehran trả đũa, ông Trump cảnh báo Iran không nên đáp lại cuộc tấn công hôm thứ Ba, đồng thời đe dọa Mỹ sẽ tiếp tục tấn công với mức độ “mạnh hơn và khốc liệt hơn nhiều”.

“Nhưng đó sẽ chưa phải là cuộc tấn công lớn nhất. Một đòn đánh như vậy vẫn đang chờ phía trước và khi mọi chuyện kết thúc, sẽ chẳng còn lại bao nhiêu từ Cộng hòa Hồi giáo Iran!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Bất chấp cảnh báo từ Washington, IRGC tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhằm vào một căn cứ tại Jordan.

IRGC khẳng định cuộc tấn công đã khiến “một số lượng lớn lực lượng Mỹ thiệt mạng”. Tuyên bố này chưa được phía Mỹ xác nhận ngay lập tức.

Theo Reuters