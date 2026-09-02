Ông Putin gọi cảnh báo của ông Zelensky về không phận Nga là “khủng bố nhà nước”

Ông Zelensky cảnh báo không phận Nga không còn an toàn khi Ukraine đẩy mạnh tấn công bằng UAV, khiến ông Putin cáo buộc Kiev “khủng bố nhà nước”.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine tương đương với một “tuyên bố khủng bố nhà nước”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra điều ông gọi là một “cảnh báo” tới tất cả các hãng hàng không đang sử dụng không phận Nga, tuyên bố mọi máy bay bay qua khu vực này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine đe dọa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó gọi tuyên bố này là một “tuyên bố khủng bố nhà nước”.

Quân đội Ukraine thời gian gần đây đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có cơ sở hạ tầng. Những cuộc tập kích liên tiếp gây gián đoạn hoạt động của các sân bay dân sự Nga, đặc biệt tại khu vực xung quanh Moscow.

Hôm 1/9, ông Zelensky tuyên bố Kiev sẽ “đóng cửa” không phận Nga bằng cách khiến bầu trời gần như bị phủ kín bởi UAV.

“Ngày hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi công ty bảo hiểm và tất cả những ai vẫn sử dụng các sân bay chủ chốt của Nga: không phận Nga đang trở nên hoàn toàn không an toàn”, ông Zelensky nói trong một video được đăng trên Telegram.

“Những ngày bầu trời Nga còn an toàn đã kết thúc”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Ông cho biết cảnh báo này nhằm vào “các hãng hàng không hiện đang khai thác những chuyến bay tới các sân bay, chủ yếu ở Moscow, St. Petersburg và những điểm đến quan trọng khác trên lãnh thổ Nga”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Putin cho rằng lời đe dọa đóng cửa không phận Nga chẳng khác nào một “tuyên bố khủng bố nhà nước”.

Theo ông Putin, những hành động như vậy khiến mọi tuyên bố của Kiev về mong muốn đàm phán hòa bình với Moscow trở nên vô nghĩa.

“Không ai đàm phán với những kẻ khủng bố”, ông Putin nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng việc các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga ngày càng gia tăng cho thấy tuyên bố muốn hòa bình của Kiev chỉ mang tính hình thức.

Bà Zakharova nói tại một cuộc họp báo ở Bishkek hôm thứ Ba rằng ông Zelensky và “chính quyền Kiev” “hoàn toàn hiểu rằng những tuyên bố như vậy là bằng chứng cho thấy những khẳng định trước đây của họ về mong muốn hòa bình thực chất là giả tạo”.

Trước đó, ông Zelensky từng yêu cầu tăng số lượng các cuộc tấn công nhằm vào Nga lên 1.000 vụ mỗi ngày.

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hàng trăm UAV Ukraine nhằm vào nhiều khu vực khác nhau.

Hồi giữa tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi một trong những đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm, với tổng cộng 822 UAV bị lực lượng Nga đánh chặn và phá hủy.

Chỉ hai ngày sau, một đợt tập kích khác tiếp tục bị đẩy lùi. Phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 791 UAV cánh bằng của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong Ukraine, đáp trả những cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Moscow nhiều lần cáo buộc chiến thuật mà Kiev sử dụng là “khủng bố”, cho rằng các cuộc tấn công nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận trong nước và các nhà tài trợ phương Tây khỏi những thất bại của Ukraine trên chiến trường.

Theo RT