Giấu kim cương trị giá 154.000 USD trong miệng, người đàn ông Ấn Độ chịu án tù ở Singapore

Một người đàn ông Ấn Độ bị phạt tù sau khi cùng đồng phạm dùng kim cương giả để tráo viên đá thật trị giá 154.000 USD tại Singapore.

Một người đàn ông bị tuyên án 26 tháng và 2 tuần tù tại Singapore trong hôm thứ Ba vì tham gia vụ trộm viên kim cương trị giá 154.000 USD tại khu Chinatown.

Thủ đoạn của người này khá đặc biệt: anh ta giấu một viên đá giả được chế tác riêng trong miệng, tìm cách tráo nó với viên kim cương thật rồi tiếp tục giữ viên đá thật trong miệng để qua mặt nhân viên cửa hàng.

Serasiya Milan Ramnikbhai, 30 tuổi, người Ấn Độ, đã nhận tội danh trộm cắp với ý định phạm tội.

Đồng phạm của Serasiya là Mangroliya Manojkumar Kurjibha, 41 tuổi, cũng đã bị tuyên mức án tương tự hồi tháng 7.

Đặt làm kim cương giả giống hệt hàng thật

Theo hồ sơ vụ án, trước khi đến Singapore, hai người đã đặt làm một viên kim cương giả tại thành phố Surat, Ấn Độ.

Viên đá nhân tạo được chế tác theo đúng thông số của viên kim cương mà họ nhắm tới, thậm chí có cùng số sê-ri, nhằm giúp việc tráo đổi khó bị phát hiện.

Luật sư Amarick Gill cho biết Mangroliya là người lên kế hoạch cho vụ trộm. Người này tìm nguồn cung cấp viên kim cương giả, xác định cửa hàng Dianoche Diamonds Jewelry làm mục tiêu, đồng thời đặt vé máy bay và chỗ ở cho cả hai.

Mangroliya cũng hướng dẫn Serasiya giấu viên kim cương giả trong miệng để thực hiện màn đánh tráo, sau đó lấy viên đá thật và mang đi đổi lấy tiền.

Hai người nhập cảnh Singapore ngày 19/6 với mục đích lấy trộm viên kim cương nặng 4,95 carat, có giá khoảng 154.000 USD, tại cửa hàng ở Chinatown.

Màn tráo đá diễn ra chỉ trong vài phút

Khoảng 15h cùng ngày, cả hai đến cửa hàng và đề nghị được xem viên kim cương.

Mangroliya tìm cách đánh lạc hướng quản lý bán hàng bằng cách liên tục yêu cầu xem thêm nhiều món trang sức khác.

Trong lúc đó, Serasiya nhả viên kim cương giả từ miệng ra rồi nhanh chóng tráo lấy viên đá thật. Sau khi hoàn tất, anh ta lại giấu viên kim cương thật vào miệng.

Toàn bộ hành động của Serasiya đã bị camera an ninh của cửa hàng ghi lại.

Sau màn tráo đổi, Mangroliya nói với quản lý rằng mình sẽ cân nhắc việc mua viên kim cương rồi cùng Serasiya rời khỏi cửa hàng.

Hai người trở về khách sạn và lập tức đặt chuyến bay về Ấn Độ ngay trong tối hôm đó.

Tuy nhiên, quản lý cửa hàng kiểm tra lại viên kim cương và phát hiện đó là hàng giả.

Bị bắt ngay tại sân bay Changi

Cảnh sát Singapore sau đó bắt giữ cả hai tại sân bay Changi khi họ đang làm thủ tục xuất cảnh.

Viên kim cương thật được tìm thấy trong chiếc túi đeo mà Serasiya mang theo.

Tại phiên tòa, công tố viên đề nghị mức án dành cho Serasiya tương đương với hình phạt đã áp dụng đối với Mangroliya, dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự tương xứng trong xét xử.

Công tố viên cho rằng không có sự khác biệt đáng kể về mức độ chịu trách nhiệm của hai người để cần điều chỉnh hình phạt dành cho Serasiya.

Luật sư Gill cũng đề nghị tòa áp dụng mức án tương tự đối với thân chủ.

Ông cho biết Serasiya đã kết hôn và có một con trai 6 tháng tuổi. Bị cáo là người duy nhất kiếm thu nhập cho gia đình, đồng thời sở hữu một cửa hàng nhỏ kinh doanh hàng dệt may và quần áo.

Theo luật sư, kế hoạch phạm tội được Mangroliya khởi xướng. Người này có kinh nghiệm làm việc trong ngành đá quý, trong khi Serasiya không có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh kim cương.

Với tội trộm cắp, Serasiya có thể phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù và tiền phạt.

Theo CNA