Tung tin đồn thất thiệt về trận lũ bùn đá tại Gyirong, Trung Quốc công bố 10 người bị xử lý

Cảnh sát Trung Quốc hôm thứ Hai (31/8) cho biết đã xử phạt 10 cư dân mạng với cáo buộc "phát tán thông tin sai sự thật" trên không gian mạng về trận lũ bùn đá ở khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal.

Hôm 26/8, một trận lũ quét tàn khốc đã càn quét qua Nepal và một phần khu vực Tây Tạng (Trung Quốc), san phẳng nhiều ngôi làng. Đến nay đã có hơn 1.000 người chết, hơn 5.000 người mất tích; hiện lực lượng cứu hộ hai bên biên giới vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Trong khi đó một số người sử dụng mạng đã nhân sự kiện này tung tin bịa đặt về số người chết, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Cục an ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch "Tịnh võng - 2026" (Làm trong sạch không gian mạng), tập trung xử lý các hành vi bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật về trận lũ bùn đá tại cửa khẩu Gyirong (Shigatse). Việc triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật này nhằm tránh gây hoang mang dư luận, đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi.

Một loạt tin bịa đặt bị cơ quan công an Trung Quốc xử phạt. Ảnh: NetEase.

Mười trường hợp điển hình bị xử phạt

Trường hợp 1: Công an Qamdo (Tây Tạng) xác định người dùng mạng họ Khâu đăng tải thông tin tự suy đoán, suy diễn trên mạng xã hội, nội dung: "Báo chí nói 1.400 người chết, thực ra trước đó đã có 3.000 người mất tích". Đối tượng đã bị xử phạt hành chính.

Trường hợp 2: Công an thành phố Lhasa (Tây Tạng) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Lưu do đăng tin thất thiệt: "Phía Trung Quốc đã có hơn 3.000 người tử vong".

Trường hợp 3: Công an Lhasa (Tây Tạng) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Đàm do bịa đặt: "Mấy nghìn người ở cửa khẩu Gyirong, Shigatse đã mất mạng trong chớp mắt".

Trường hợp 4: Công an Lhasa (Tây Tạng) xử phạt hành chính người dùng họ Trương do tung tin: "Rõ ràng hàng nghìn người bị cuốn trôi, thế mà chính quyền chỉ thông báo 3 người chết, 265 người mất tích. Lực lượng cứu hộ chết gần 200 người, công nhân xây dựng chết 500-600 người, chưa kể du khách và người qua lại cửa khẩu, ít nhất phải chết hơn một nghìn người".

Trường hợp 5: Công an Lhasa (Tây Tạng) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Phan do đăng thông tin sai sự thật: "Hôm nay, trận sạt lở đã vùi lấp hơn 1.000 người".

Trường hợp 6: Công an Lhasa (Tây Tạng) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Dịch do thêu dệt: "Chưa nghiêm trọng lắm, chắc chết khoảng 500 người, số mất tích coi như chết hết rồi".

Công an Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch "Tịnh võng-2026" làm trong sạch không gian mạng. Ảnh: Sohu.

Trường hợp 7: Công an thành phố Tương Tây (Hồ Nam) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Chu do đăng video với nội dung vô căn cứ: "Quảng Tây chưa xong lại đến Tây Tạng sạt lở, nghe nói cả vạn người chết, không biết thực hư thế nào, chưa thấy chính quyền thông báo", "Năm ngoái ở đây sạt lở cũng chết 20-30 người", "Đợt sạt lở này xóa sổ cả một làng, chắc chắn phải hơn một nghìn người chết".

Trường hợp 8: Công an thành phố Hulunbuir (Khu tự trị Nội Mông) xử phạt hành chính người dùng mạng họ Quốc do để lại bình luận suy đoán bịa đặt: "Ít nhất cũng phải hàng nghìn người chết".

Trường hợp 9: Công an thành phố Nam Xương (Giang Tây) xử phạt hành chính người dùng họ Dương do đăng clip sai sự thật: "Số người mất tích đã tăng lên 826 người, vô cùng đau xót!".

Trường hợp thứ 10: Công an thành phố Trùng Khánh xử phạt hành chính người dùng mạng họ Dương do bình luận bịa đặt về số lượng người chết tại cửa khẩu Gyirong.

Tranh biếm phê phán nạn tung tin giả làm ảnh hưởng công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh: BJD.

Các căn cứ pháp lý

Điều 29 Luật Xử phạt quản lý an ninh trật tự nước CHND Trung Hoa quy định: “Người có hành vi cố ý phát tán tin đồn, tin giả về tình hình thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ hoặc gây mất trật tự công cộng sẽ bị tạm giữ hành chính từ 5 đến 10 ngày, có thể phạt tiền đến 1.000 Nhân dân tệ. Trường hợp nhẹ, bị phạt tiền hoặc tạm giữ dưới 5 ngày.

Khoản 2 Điều 291 (1) Bộ luật Hình sự nước CHND Trung Hoa “Tội bịa đặt, cố ý phát tán thông tin sai sự thật”, viết: “Người bịa đặt hoặc cố ý phát tán thông tin giả mạo về thiên tai, dịch bệnh... trên không gian mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội có thể bị phạt tù đến 3 năm, cải tạo không giam giữ hoặc quản chế. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an Trung Quốc) cùng Công an Tây Tạng thông báo 10 cá nhân này đã đăng tải các thông tin cho rằng số người chết và mất tích cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Lực lượng công an Tây Tạng đang đẩy mạnh chiến dịch "Tịnh võng - 2026", xử lý nghiêm các hành vi bịa đặt thông tin thiên tai, gây hoang mang dư luận và mất trật tự không gian mạng, nhằm đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi.

Theo Thecover