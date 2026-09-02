Trung Quốc biến UAV hộ tống thành chiến đấu cơ không người lái?

Sau khi công khai GJ-11 bay cùng J-20 và J-16D hồi tháng 11/2025, Trung Quốc nay tiếp tục hé lộ hình ảnh UAV tàng hình này phóng PL-15E. Nếu được xác nhận, đây là bước tiến đáng chú ý trong chiến thuật “máy bay có người lái phối hợp UAV” của PLA.

Một video đầu tiên, dù chất lượng hình ảnh khá thấp, vừa được công bố, cho thấy UAV tàng hình GJ-11 (Công Kích-11) “Lợi Kiếm” của Trung Quốc phóng tên lửa không đối không PL-15E.

Đoạn video xuất hiện trên Bilibili cho thấy chiếc UAV có thiết kế cánh bay này thực hiện thao tác phóng một tên lửa không đối không tầm xa PL-15E.

GJ-11 do Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương thiết kế và Tập đoàn Hongdu (Hồng Đô) thuộc AVIC phát triển. UAV sử dụng thiết kế cánh bay kết hợp công nghệ tàng hình. Máy bay dài khoảng 10 m, sải cánh khoảng 14 m, trọng lượng cất cánh khoảng 10 tấn và có thể mang tới 2 tấn vũ khí, thiết bị trong khoang vũ khí giấu bên trong thân.

GJ-11 được cho là có tầm hoạt động tối đa khoảng 4.000 km, thời gian hoạt động liên tục khoảng 6 giờ.

Từ UAV cường kích tấn công mặt đất thành “thợ săn” trên không

Trước đây, GJ-11 chủ yếu được xem là nền tảng tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất bằng bom dẫn đường và tên lửa. Tuy nhiên, hình ảnh mới xuất hiện cho thấy UAV này còn có khả năng mang và phóng tên lửa không đối không như một máy bay tiêm kích.

Loại tên lửa được sử dụng lần này là PL-15E, phiên bản xuất khẩu của PL-15, một trong những mẫu tên lửa không đối không tầm xa hiện đại nhất của Trung Quốc.

UAV tàng hình GJ-11. Ảnh: TWZ.

PL-15E được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), có khả năng chống nhiễu cao và độ chính xác dẫn đường lớn. Tầm bắn của tên lửa được ước tính khoảng 200 km. Theo các thông tin được công bố, PL-15E còn có thể đạt tốc độ siêu vượt âm trong giai đoạn cuối của hành trình.

Việc tích hợp tên lửa không đối không cho GJ-11 được xem là một bước quan trọng trong chương trình phát triển “máy bay không người lái hộ tống” (loyal wingman), nhằm giúp UAV phối hợp tác chiến với tiêm kích tàng hình J-20.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Không quân Trung Quốc từng công bố video dài gần 30 phút. Video cho thấy UAV GJ-11 bay cùng J-20 và máy bay tác chiến điện tử J-16D. Đây là lần đầu hình ảnh chính thức cho thấy GJ-11 hoạt động phối hợp với các máy bay chiến đấu có người lái.

Cũng trong video đó, J-20 đã phóng một tên lửa PL-15 từ khoang vũ khí bên trong, không phải chiếc GJ-11 phóng PL-15.

Theo kế hoạch được đề cập, phiên bản tiêm kích tàng hình J-20 hai chỗ ngồi trong tương lai có thể đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy trên không, điều khiển và phân công nhiệm vụ cho các UAV GJ-11 trong chiến đấu.

UAV tàng hình GJ-11 bay cùng tiêm kích J-20 và máy bay trinh sát điện tử F-16D. Ảnh: TWZ.

Nếu được triển khai đúng như những gì video mới hé lộ, GJ-11 sẽ không còn đơn thuần là một UAV tấn công mặt đất. Nó có thể trở thành một “cánh tay nối dài” trên không của J-20, đảm nhiệm các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử và thậm chí trực tiếp tham gia không chiến bằng tên lửa không đối không tầm xa, thực hiện tác chiến không đối không ngoài tầm nhìn (BVR). Tuy nhiên, đây vẫn là đánh giá từ hình ảnh và nguồn mở, chưa phải bằng chứng cho thấy GJ-11 đã đạt năng lực tác chiến hoàn chỉnh trong biên chế.

Nếu GJ-11 có thể khai thác đầy đủ năng lực của tên lửa PL-15E, nó có thể trở thành một nền tảng BVR tương đối nguy hiểm: UAV không cần đưa phi công vào vùng nguy hiểm nhưng vẫn có khả năng phát hiện, nhận chỉ thị mục tiêu hoặc tấn công các máy bay đối phương ở khoảng cách lớn.

Ý nghĩa lớn nhất: GJ-11 đang trở thành “đồng đội có vũ trang” của J-20

Trước đây, khái niệm “loyal wingman” – máy bay không người lái hộ tống thường được hiểu là UAV bay cùng tiêm kích có người lái để làm nhiệm vụ trinh sát, gây nhiễu, mang thêm cảm biến hoặc vũ khí.

Nhưng nếu GJ-11 thực sự được tích hợp PL-15E, nó có thể đảm nhiệm một vai trò chủ động hơn: J-20 phát hiện/điều phối mục tiêu, GJ-11 tiếp cận từ hướng khác và phóng PL-15E trong khi J-20 vẫn ở vị trí tương đối an toàn.

Điều này tạo ra một kiểu “mở rộng tầm với” cho tiêm kích có người lái.

Tên lửa không đối không tầm xa PL-15E do AVIC phát triển. Ảnh: HK01.

GJ-11 không chỉ sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất

GJ-11 vốn được phát triển từ hơn một thập niên trước và có thiết kế cánh bay tàng hình. Vai trò ban đầu được đánh giá chủ yếu là tấn công mặt đất, trinh sát và giám sát (ISR). Tuy nhiên, ngay từ trước khi có hình ảnh PL-15E, giới quan sát đã cho rằng GJ-11 có thể đảm nhiệm thêm tác chiến điện tử và không chiến.

Đến cuối năm 2025, GJ-11 đã xuất hiện trong các hình ảnh hoạt động tại căn cứ quân sự ở Trung Quốc, cho thấy chương trình đã tiến xa hơn giai đoạn nguyên mẫu. Một số nguồn đánh giá đây có thể là bước chuyển sang thử nghiệm tác chiến hoặc thậm chí trạng thái hoạt động ban đầu.

Tuy nhiên, chưa thấy các nguồn chính thống Trung Quốc như CCTV/Tân Hoa Xã xác nhận rằng đây là một vụ thử nghiệm tác chiến thực tế của GJ-11 với PL-15E.

Theo Topwar