Cựu cố vấn Mỹ cảnh báo ông Trump có thể tính đến “lựa chọn hạt nhân” với Iran

Cựu cố vấn chống khủng bố Joe Kent cảnh báo Mỹ có thể tính đến phương án hạt nhân nếu Washington không thể buộc Iran đầu hàng bằng các biện pháp thông thường.

Cựu cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Joe Kent nói với podcaster Tucker Carlson rằng Washington có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran nếu không thể lật đổ giới lãnh đạo nước này bằng các biện pháp thông thường.

Theo ông Joe Kent, Mỹ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran sau khi các biện pháp quân sự thông thường không đạt mục tiêu thay đổi chính quyền Tehran.

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo rằng “toàn bộ nền văn minh của Iran sẽ bị hủy diệt” nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Washington. Kể từ đó, ông Trump nhiều lần đưa ra những cảnh báo tương tự, cho rằng lực lượng Mỹ có thể phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, trong đó có các nhà máy điện và cầu.

Xuất hiện trên chương trình của ông Tucker Carlson hôm 28/8 vừa qua, ông Kent cho rằng kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân là điều có thể xảy ra.

“Chúng ta sẽ thật ngốc nếu nghĩ điều này không thể xảy ra trong tình huống hiện nay, đặc biệt khi chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách thoát khỏi tình thế này”, ông Kent nói.

Ông cho rằng Tổng thống Trump chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu liên tục thay đổi mà Washington đặt ra trong cuộc xung đột với Iran, dù Mỹ đã huy động gần như toàn bộ năng lực quân sự và kinh tế.

Theo ông Kent, nếu Washington vẫn quyết tâm loại bỏ giới lãnh đạo Iran và buộc Tehran phải “đầu hàng hoàn toàn”, Tổng thống Trump chỉ còn hai lựa chọn: triển khai một chiến dịch bộ binh quy mô lớn hoặc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên, theo cựu cố vấn này, phương án đưa bộ binh vào Iran “hoàn toàn không khả thi” do lãnh thổ rộng lớn và dân số đông của nước này.

“Nếu cứ tiếp tục đẩy kịch bản này đi đủ xa, chúng ta sẽ nhanh chóng đi đến vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Kent nhận định.

Ông thậm chí đưa ra giả thuyết Washington có thể cân nhắc một cuộc tấn công hạt nhân giới hạn nhằm vào các cơ sở làm giàu uranium nằm sâu dưới lòng đất và được che chắn trong những khu vực miền núi của Iran.

Kho vũ khí Mỹ bị đặt dấu hỏi

Mỹ bất ngờ đình chỉ đợt không kích gần đây nhất nhằm vào Iran vào cuối tháng trước, trong bối cảnh truyền thông đưa tin Lầu Năm Góc đã tiêu hao phần lớn kho dự trữ các loại vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Trump cùng một số quan chức cấp cao Mỹ đã quyết liệt bác bỏ thông tin về tình trạng thiếu đạn dược, khẳng định Lầu Năm Góc vẫn còn lượng vũ khí đáng kể để tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang thay đổi chiến thuật, tuần trước Tổng thống Trump tuyên bố bắt đầu một “CHIẾN DỊCH KINH TẾ NGHIỀN NÁT” nhằm vào Iran, đồng thời gọi đây là “NGÀY D-DAY KINH TẾ”.

Vài ngày sau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran, nhắm tới gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, trong đó có 21 đối tượng có liên quan đến Trung Quốc.

Ông Bessent giải thích rằng Washington muốn biến Iran thành một “kẻ bị cô lập về kinh tế” bằng cách trừng phạt những quốc gia từ chối cắt đứt quan hệ kinh tế với Tehran.

“Bất kỳ thực thể nào tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thay mặt Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống USD”, ông cảnh báo trong cuộc họp báo hôm đầu tuần này.

Theo RT