Vinhomes lập công ty bất động sản mới tại Hải Phòng, vốn gần 430 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hải Phòng.

Theo nghị quyết ngày 25/6, pháp nhân mới có tên Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Doanh nghiệp có vốn điều lệ dự kiến 429 tỷ đồng.

Trong cơ cấu sở hữu, Vinhomes sẽ góp vốn bằng cả tài sản và tiền mặt, nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nam Tràng Cát, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Nam Tràng Cát là kinh doanh bất động sản.

Động thái thành lập pháp nhân mới diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng đang nổi lên là một trong những thị trường bất động sản trọng điểm của Vinhomes.

Trước đó, doanh nghiệp đã hiện diện tại thành phố cảng với nhiều dự án quy mô lớn như Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina và Vinhomes Royal Island (Vũ Yên).

Việc thành lập Công ty TNHH Nam Tràng Cát được kỳ vọng sẽ tạo thêm đầu mối triển khai các kế hoạch đầu tư và phát triển dự án của Vinhomes tại địa phương trong thời gian tới.

Ở một diễn biến trước đó, Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa cho biết công ty đã quyết "ngưng hoàn toàn" việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam. "Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng", ông nói.

Việc dừng mở rộng quỹ đất, theo ông Hoa, do Vinhomes đã "biết đủ" khi tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục 5-7 năm tới.

Với động thái này, theo ông Hoa, Vinhomes cũng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, công ty họ Vingroup vẫn giữ định hướng phát triển các dự án ở thị trường quốc tế.

Tại báo cáo thường niên 2025, Vinhomes thống kê đến hết năm ngoái, họ sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường với khoảng 29.500 ha. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu đạt doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ, tăng 38% so với năm ngoái. Nếu hiện thực hóa được kế hoạch này, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với Vinhomes.