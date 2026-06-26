100% ý kiến hài lòng trong ngày đầu Đà Nẵng vận hành hệ thống đánh giá dịch vụ công

Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng công bố và đưa vào vận hành hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy cải cách hành chính.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và tăng cường sự tham gia giám sát của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công TP Đà Nẵng lúc 16h05 ngày 26/6. Ảnh: VT chụp màn hình.

Theo ghi nhận của VietTimes từ dữ liệu hệ thống lúc 16h05 ngày 26/6, trong 24 giờ gần nhất có 561 phản hồi của người dân, doanh nghiệp, trong đó 100% ý kiến đánh giá hài lòng.

Hệ thống do Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở Nghị định số 118/2025 của Chính phủ và Quyết định số 05/2025 của UBND TP.

Với việc đưa hệ thống khảo sát này vào hoạt động, Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương triển khai sớm việc khảo sát mức độ hài lòng từ năm 2010. Và sau nhiều lần nâng cấp, hệ thống mới được thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ tiếp cận trên máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Người dân, doanh nghiệp có thể tham gia đánh giá qua câu hỏi lựa chọn, câu hỏi mở, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Hệ thống đảm bảo tính bảo mật cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ghi nhận phản hồi khách quan và có cơ chế giám sát độc lập.

Đặc biệt, hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực, thống kê theo lĩnh vực, cơ quan, địa phương, trực quan hóa bằng biểu đồ và bản đồ nhiệt, hỗ trợ lãnh đạo điều hành kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (bìa trái) và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút công bố Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp. Ảnh Xuân Huy.

Hệ thống gồm 3 nhóm chức năng chính: khảo sát trực tuyến theo bộ câu hỏi chuẩn; khảo sát độc lập; và hỗ trợ đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (PAR INDEX, SIPAS). Việc đưa vào vận hành sẽ thay thế dần phương thức phát phiếu giấy thủ công trước đây, giúp thu thập ý kiến nhanh chóng, chính xác hơn.

Theo Sở Nội vụ, việc áp dụng hệ thống mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng để tiếp tục cải thiện môi trường hành chính tại Đà Nẵng.