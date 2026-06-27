Loạt tập đoàn bất động sản lớn đang rót vốn vào Hưng Yên

Trong vài năm gần đây, Hưng Yên nổi lên là điểm đến của nhiều tập đoàn bất động sản lớn với loạt dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha, góp phần định hình các khu đô thị và trung tâm dịch vụ mới.

Từ đại đô thị, sân golf đến thành phố lễ hội

Trước khi Hưng Yên trở thành điểm đến của hàng loạt "ông lớn" địa ốc, Ecopark (tiền thân là VIHAJICO) đã mở đường cho xu hướng phát triển các đại đô thị tại địa phương.

Ngay từ năm 2003, Ecopark đã khởi động dự án khu đô thị Ecopark tại Văn Giang (khởi công năm 2009), với quy mô gần 500 ha. Đây là một trong những khu đô thị sinh thái tiên phong của Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Hưng Yên.

Bước sang giai đoạn bùng nổ từ năm 2021, Vinhomes tiếp tục đưa Hưng Yên lên bản đồ các cực tăng trưởng bất động sản của miền Bắc với hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (458 ha) và Vinhomes Ocean Park 3 (294 ha). Bên cạnh các đại đô thị, Vinhomes còn mở rộng hiện diện thông qua dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, quy mô khoảng 31 ha với 25 tòa chung cư cao 9 tầng, tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Sức lan tỏa của quần thể Ocean Park cũng nhanh chóng thu hút các nhà phát triển trong và ngoài nước. CapitaLand Development (Singapore) lựa chọn Ocean Park 3 để triển khai dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên tại Hưng Yên với quy mô 25 ha, tổng vốn hơn 800 triệu USD.

Trong khi đó, Masterise Homes tiếp tục mở rộng hiện diện tại Ocean Park 2 khi khởi công khu phức hợp Masteri Trinity Square rộng hơn 8 ha gồm 9 tòa tháp cao 27 tầng, sau khi đã phát triển dự án Lumière SpringBay tại đây.

Ở phân khúc đô thị sinh thái, Xuân Cầu Holdings đang phát triển Alluvia City tại Văn Giang với quy mô 199 ha, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Cùng khu vực này còn có dự án Centerville Văn Giang quy mô khoảng 50 ha do Công ty Bách Giang (DCI) đầu tư.

Một trong những dự án tạo dấu ấn lớn nhất là Trump International Hưng Yên - tổ hợp sân golf, biệt thự và nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên mang thương hiệu Trump tại Việt Nam.

Dự án này có quy mô hơn 990 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 39.787 tỷ đồng (tương đương 1,53 tỷ USD), được khởi công từ tháng 5/2025 trên địa bàn xã Khoái Châu và xã Châu Ninh. Đây là kết quả hợp tác giữa Trump Organization và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Không đứng ngoài cuộc đua, Sun Group cũng đang mở rộng hiện diện tại Hưng Yên. Mới đây, UBND tỉnh này đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ do doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1.400 ha, trải rộng trên địa bàn 3 xã Tống Trân, Tân Tiến và Tiên Hoa.

Theo quy hoạch, gần 480 ha sẽ phát triển nhà ở, phần còn lại dành cho khu du lịch, dịch vụ, giáo dục, cây xanh và hạ tầng công cộng, khai thác lợi thế kết nối với sân bay quốc tế Gia Bình và khu kinh tế tự do Hưng Yên trong tương lai.

Quy hoạch dự án do Sun Group triển khai có diện tích hơn 1.400 ha, đáp ứng quy mô dân số khoảng 68.500 người.

Trong khi đó, Tập đoàn BRG cũng vừa đề xuất nghiên cứu đầu tư ba dự án quy mô gần 1.270 ha tại khu vực trung tâm TP Hưng Yên cũ. Đáng chú ý nhất là thành phố lễ hội quốc tế rộng gần 1.000 ha tại phường Sơn Nam, bên cạnh quảng trường trung tâm 18 ha và khu đô thị tri thức gần 250 ha tại phường Phố Hiến. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất khu vực trung tâm tỉnh.

Ngoài các dự án quy mô hàng trăm ha, Hưng Yên còn có thêm khu đô thị mới Sen Hồ rộng 62,6 ha, tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng. Tháng 11/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Mỹ Hào được công nhận là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án này.

Đô thị, công nghiệp cùng song hành

Sự hiện diện của hàng loạt tên tuổi lớn như Vingroup, Sun Group, BRG, Trump Organization, Kinh Bắc, CapitaLand, Masterise Homes, Xuân Cầu Holdings, Viglacera... cho thấy Hưng Yên không còn chỉ là thị trường vệ tinh của Hà Nội mà đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô.

Không chỉ trở thành điểm đến của các "ông lớn" bất động sản, Hưng Yên còn nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên (cũ) có 35 khu công nghiệp, trong đó 17 khu đã được thành lập với tổng diện tích hơn 4.200 ha. Mạng lưới này quy tụ nhiều nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu như Hòa Phát, Sumitomo (Nhật Bản), Viglacera, Vinatex, Korea Land & Housing (Hàn Quốc), VIDIFI...

Trong đó, khu công nghiệp Phố Nối A do Hòa Phát đầu tư có quy mô gần 689 ha, là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh. Sumitomo phát triển khu công nghiệp Thăng Long II rộng hơn 525 ha, trở thành cứ điểm sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

Danh sách các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư.

Viglacera cũng liên tục mở rộng hiện diện với khu công nghiệp Yên Mỹ và mới đây được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp số 1 rộng gần 217 ha, tổng vốn hơn 2.325 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ và Xuân Trúc. Trong khi đó, Hòa Phát tiếp tục triển khai khu công nghiệp số 02 quy mô gần 296 ha, tổng vốn gần 2.823 tỷ đồng, theo định hướng phát triển khu công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hưng Yên còn sở hữu hàng loạt khu công nghiệp lớn khác như Yên Mỹ II, Minh Đức, khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, khu công nghiệp Sạch, Minh Quang, Kim Động, Tiên Lữ... cùng nhiều khu công nghiệp mới đang được triển khai như Tân Dân, Lý Thường Kiệt.

Điều này cũng được phản ánh qua bức tranh thu hút đầu tư của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Hưng Yên thu hút 175 dự án đầu tư mới cùng 103 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt khoảng 48.700 tỷ đồng và 858,1 triệu USD. Toàn tỉnh có 2.870 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,7% so với cùng kỳ, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 75.636 tỷ đồng, tăng 19,9%.

Cuộc đổ bộ của các "ông lớn" không chỉ làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản mà còn tạo nền tảng để địa phương hình thành các trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch quy mô lớn trong những năm tới.