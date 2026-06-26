Cắt chuỗi giảm, giá vàng SJC hôm nay 26/6 tăng nhẹ

Giá vàng miếng SJC sáng 26/6 niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 25/6.

Sáng 26/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 25/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 143,7-146,7 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với sáng 25/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với ngày 25/6.

Giá vàng thế giới tăng 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/6 giao dịch ở mức 4.016 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.456 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch chốt tuần, thị trường kim loại quý toàn cầu nỗ lực thiết lập trạng thái ổn định trên ngưỡng tâm lý cốt lõi 4.000 USD/ounce (hiện giao dịch tại mốc 4.016 USD/ounce). Sàn Kitco ghi nhận một nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ, song giá vàng vẫn đứng trước nguy cơ khép lại một tuần giao dịch đầy sóng gió với mức tổn thất nặng nề gần 5%. Xung lực lao dốc diện rộng trong tuần qua được kích hoạt khi lập trường thắt chặt tiền tệ "diều hâu" từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoàn toàn lấn át các hiệu ứng nâng đỡ từ tiến trình hòa bình Mỹ - Iran.

Trước đó, giá vàng miếng đã có màn lội ngược dòng sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) — thước đo lạm phát ưa thích của Fed — khớp hoàn toàn với các dự báo trước đó của giới đầu tư. Dữ liệu này đã giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng về kịch bản lạm phát tăng tốc ngoài tầm kiểm soát, ngay lập tức kéo chỉ số USD Index (DXY) và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt hạ nhiệt, tạo dư địa cho giá vàng giành lại mốc 4.000 USD.

Dù vậy, cục diện trung hạn vẫn thuộc về phe bán khi thị trường tương lai đang phản ánh dòng vốn đặt cược lên tới 80% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào kỳ họp tháng 12, trong khi tỷ lệ chấp nhận một đợt tăng lãi suất sớm ngay trong tháng 9 tới vẫn neo cao ở mức 63% dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Ở một diễn biến khác, tiến trình tháo dỡ trừng phạt hạt nhân và đàm phán thông suốt tại Thụy Sĩ tiếp tục thúc đẩy dòng chảy năng lượng quốc tế hồi phục mạnh mẽ. Giá dầu thô thế giới duy trì đà trượt dài về lại nền giá ổn định trước khi cuộc xung đột vùng Vịnh bùng nổ vào cuối tháng 2. Việc huyết mạch Eo biển chiến lược Hormuz thông suốt hoàn toàn không chỉ tháo gỡ triệt để các rủi ro đứt gãy nguồn cung dầu mỏ mà còn triệt tiêu tận gốc bóng ma lạm phát chi phí đẩy. Sự hạ nhiệt của các biến số vĩ mô này vô hình trung lại tước đi phần bù rủi ro địa chính trị của vàng, buộc dòng tiền tổ chức phải liên tục tái cơ cấu danh mục và kìm hãm đà bứt phá của kim loại quý trong phiên chốt tuần.

Giá bitcoin giao dịch dưới mốc 60.000 USD

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 26/06/2026, giá Bitcoin đang phải gồng mình chống đỡ áp lực xả hàng dồn dập, hiện giao dịch quanh ngưỡng 59.325 USD/BTC, ghi nhận mức giảm mạnh 2,5% trong 24 giờ qua. Sàn giao dịch quốc tế chứng kiến phe bò hoàn toàn vỡ trận khi các thuật toán giao dịch tần suất cao (HFT) đồng loạt kích hoạt lệnh bán cắt lỗ tự động (stop-loss) sau khi chốt chặn 60.000 USD bị xuyên thủng dứt khoát.

So với mức giá của 7 ngày trước (62.702 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận hiệu suất sụt giảm 5,4%. Việc biểu đồ kỹ thuật trượt dài phản ánh làn sóng rút vốn ròng (outflow) liên tục từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin gánh chịu mức sụt giảm nặng nề 22,5% so với mức giá khớp lệnh một tháng trước (76.571 USD/BTC). Sự mở rộng sắc đỏ chu kỳ 30 ngày lên mức hơn hai mươi phần trăm là minh chứng rõ nét cho thấy một cuộc "thay máu" danh mục toàn diện đang diễn ra khốc liệt trong kỷ nguyên tiền tệ thắt chặt mới.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 223 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.189 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.