Chưa kịp quen tên cũ, doanh nghiệp bất động sản vốn hóa hơn 600 tỷ đồng lại muốn đổi tên

Trong khi nhà đầu tư chưa kịp quen với tên gọi mới của Tập đoàn Danh Khôi là NRC, doanh nghiệp này lại tiếp tục muốn đổi tên thành Tập đoàn Bất động sản Quốc gia.

NRC liên tục đổi tên

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026, CTCP Tập đoàn NRC (Mã: NRC) bổ sung nhiều nội dung trình cổ đông, trong đó bao gồm tờ trình đổi tên doanh nghiệp.

Cụ thể, NRC trình cổ đông kế hoạch đổi tên từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia, tên tiếng Anh là National Realty Corporation Joint Stock Company.

Theo HĐQT, tên gọi mới nhằm phản ánh rõ định hướng tập trung vào lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản giai đoạn 2026-2030, đồng thời hỗ trợ nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây không phải là lần đầu tiên mà NRC muốn đổi tên. Thực tế, doanh nghiệp này đã có nhiều lần 'thay tên đổi họ' trong suốt 2 thập kỉ thành lập đến nay.

Tiền thân của Tập đoàn NRC là Công ty TNHH BĐS Danh Khôi (DKR), được thành lập vào năm 2006. Sau đó, Công ty BĐS Danh Khôi tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Thông tin Bất động sản Netland, rồi sau đó là Công ty Cổ phần Bất động sản Netland vào năm 2016.

4 năm sau, tháng 12/2020, Netland đổi tên thành CTCP Tập đoàn Danh Khôi cùng với mã chứng khoán giao dịch là NRC.

Tập đoàn Danh Khôi - hay Tập đoàn NRC đã nhiều lần đổi tên. Ảnh: NRC.

Dưới “lớp áo” Danh Khôi, công ty bất động sản này nhiều năm gần đây rơi vào tình cảnh cạn kiệt dòng tiền, vì vậy phải liên tục đề ra kế hoạch huy động vốn từ cổ đông và nhà đầu tư khác, song liên tục thất bại.

Năm 2022, Danh Khôi từng lên kế hoạch chào bán tối đa hơn 46 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhưng đến năm 2023 phải hủy bỏ do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Đến năm 2024, Danh Khôi tiếp tục trình và được cổ đông thông qua kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu là huy động 1.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng, đầu tư và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, do thị trường tiếp tục không thuận lợi, công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch và sau đó tiến hành hủy bỏ.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT cho biết, đã ngồi lại làm việc với các nhà đầu tư và nhận được tín hiệu tích cực. Nhờ vậy, HĐQT mạnh dạn đề xuất kế hoạch huy động vốn mới: chào bán 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các cá nhân và tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, một lần nữa, Tập đoàn Danh Khôi thông báo hủy phương án này do “không còn phù hợp với tình hình hiện tại”.

Theo báo cáo bán niên năm 2025, tổng tài sản của Danh Khôi vào cuối tháng 6/2025 đạt khoảng 1.895 tỷ đồng, nhưng tiền và tương đương tiền chỉ còn chưa đầy 400 triệu đồng. Phần lớn tài sản nằm ở các khoản phải thu khách hàng. Trong khi đó, nợ vay tài chính gần 300 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu vượt 160 tỷ đồng.

Đáng lo hơn, Công ty từng nằm trong danh sách nợ thuế của Cục Thuế TP HCM với số tiền hơn 125 tỷ đồng, xét tại ngày 30/6/2025. Phía Kiểm toán độc lập đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình Danh Khôi khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 120 tỷ đồng, đe dọa khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, cuối tháng 6/2025, Tập đoàn Danh Khôi lại một lần nữa đã đi đến quyết định thay tên, chính thức với “chiếc áo mới” là Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

Phát biểu tại đại hội thường niên năm 2025, ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cho biết việc đổi tên không chỉ là động thái nhận diện thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết định hướng phát triển mới, trong đó NRC sẽ mở rộng sang các lĩnh vực như lương thực – thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chỉ vừa mới đổi tên vào giữa năm ngoái, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 này, NRC lại tiếp tục trình kế hoạch thay tên, từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (National Realty Corporation Joint Stock Company).

Danh Khôi trải qua giai đoạn thị trường bất động sản suy giảm mạnh trong giai đoạn 2022-2024 với nhiều áp lực về dòng tiền, kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu. Trong khi nhà đầu tư hay giới quan sát trên thị trường chưa kịp làm quen với cái tên mới là "NRC" thì giờ đây công ty lại tiếp tục muốn đổi tên thành Tập đoàn Bất động sản Quốc gia.

Việc đổi tên "gấp rút" thường do nhiều nguyên nhân, có thể mong muốn làm mới hình ảnh trước nhà đầu tư và khách hàng, thể hiện sự chuyển mình sau quá trình tái cơ cấu, hoặc bản thân doanh nghiệp đang có những chiến lược táo bạo hơn, hoặc ghi nhận thêm những nhà đầu tư chiến lược mới,...

Công ty liên quan ông Đỗ Thành Nhân dự kiến rót 1.000 tỷ đồng

Với cái tên mới, NRC vẫn chưa thôi từ bỏ ý định phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo kế hoạch, tập đoàn muốn phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho CTCP Thiên Hoàng Holdings.

Nếu phát hành thành công, công ty sẽ thu về 1.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026–2027. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm.

Trên thị trường, cổ phiếu NRC kết phiên 26/6 tại 7.000 đồng/cp. Như vậy giá chào bán riêng lẻ 10.000 đồng/cp cao hơn khoảng 43% so với thị giá này.

Nếu phát hành thành công, nguồn vốn 1.000 tỷ đồng dự kiến được dùng để thanh toán 134 tỷ đồng nợ tất toán thuế quá hạn, 160 tỷ đồng xóa nợ trái phiếu, 54 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và 652 tỷ đồng đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm thuộc dự án The Welltone Luxury Residence tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ CTCP Đầu tư VHR.

Đây là giao dịch với bên liên quan khi ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT NRC, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư VHR.

Về CTCP Thiên Hoàng Holdings - nhà đầu tư dự kiến mua lại toàn cổ phiếu phát hành riêng lẻ của NRC, doanh nghiệp này mới thành lập vào ngày 20/5/2026, trụ sở tại phường Xuân Hòa, TP HCM; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08%, bà Ngô Thị Như Phượng 91,67%, bà Đặng Thị Hồng 8,25%.

Ông Đỗ Thành Nhân gắn liền với hệ sinh thái Louis, từng gây rúng động thị trường chứng khoán Việt Nam và bị tuyên án 4 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Ảnh: Louis Holdings.

Trên website có tên miền thienhoangholdings.com cho biết công ty mới thành lập hôm 20/5, trong đó ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT, còn vợ là bà Ngô Thị Như Phượng làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Ảnh chụp website Thiên Hoàng Holdings - bên sẽ rót 1.000 tỷ đồng vào NRC.

Ngoài phát hành cổ phiếu, NRC cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua các hình thức như vay vốn, hợp tác đầu tư và các phương thức hợp pháp khác.

Năm 2026, NRC đặt mục tiêu 1.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và thu nhập khác, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 60 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức.

NRC cũng trình kế hoạch thù lao năm 2026, trong đó chủ tịch HĐQT nhận 450 triệu đồng/tháng, phó chủ tịch HĐQT 350 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT 100 triệu đồng/tháng và người phụ trách quản trị công ty 10 triệu đồng/tháng.