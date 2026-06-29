Giá vàng SJC hôm nay điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 29/6 niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 27/6.

Sáng 29/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 27/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 27/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 27/6.

Giá vàng thế giới giảm 700 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/6 giao dịch ở mức 4.066 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.456 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu bất ngờ quay đầu giảm tốc, giao dịch sát mốc 4.050 USD/ounce. Sàn Kitco chính thức chấm dứt chuỗi hai phiên hồi phục ngắn ngủi trước đó khi các cuộc không kích và trả đũa quân sự dồn dập giữa Mỹ và Iran dọc huyết mạch Eo biển chiến lược Hormuz bùng phát trở lại, trực tiếp đẩy giá năng lượng tăng vọt và kích hoạt nỗi lo ngại về một cú sốc lạm phát chi phí đẩy mới.

Căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh đã leo thang chóng mặt kể từ cuối tuần trước, đẩy thỏa thuận hòa bình lâm thời vào trạng thái lung lay dữ dội. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã liên tục phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhắm vào một tàu chở container thương mại, một tàu vận tải chở dầu của Qatar, đồng thời đồng loạt tấn công trực diện vào các hạ tầng quân sự quan trọng của Mỹ tại khu vực — bao gồm Căn cứ Không quân Ali Al Salem tại Kuwait và các cơ sở liên kết với Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Động thái này ngay lập tức vấp phải đợt oanh tạc trả đũa quy mô lớn từ quân đội Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không và kho chứa UAV của Iran. Dù vậy, cục diện chiến sự tạm thời được hạ nhiệt trong sáng nay khi cả Washington và Tehran cùng phát đi thông điệp đồng ý tạm đình chỉ các hành động quân sự động năng (kinetic activity) để nhường chỗ cho vòng đàm phán ngoại giao cấp cao dự kiến tái khởi động vào 30/06 tại Doha, Qatar.

Ở một diễn biến khác, các dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố cuối tuần qua cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ hoàn toàn trùng khớp với các dự báo trước đó của giới tài phiệt Phố Wall. Tín hiệu này đã xoa dịu đáng kể tâm lý hoảng loạn, buộc các quỹ phòng hộ vĩ mô phải điều chỉnh giảm bớt tỷ lệ cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất khẩn cấp dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh. Hiện tại, dòng tiền quốc tế đang tạm thời chuyển sang trạng thái phòng thủ thụ động, nín thở chờ đợi các báo cáo kinh tế then chốt tiếp theo — bao gồm Báo cáo việc làm tháng 6 (Non-farm Payrolls) và Chỉ số Quản trị mua hàng sản xuất (ISM Manufacturing PMI) của Mỹ — nhằm tìm kiếm các manh mối định lượng chính xác hơn về lộ trình thắt chặt chi phí vốn của Fed trong giai đoạn cuối năm.

Giá bitcoin giao dịch quanh mốc 59.600 USD

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên mở cửa đầu tuần ngày 29/06/2026, giá Bitcoin đang phải gồng mình trong thế phòng thủ nghẹt thở, hiện giao dịch quanh ngưỡng 59.665 USD/BTC, ghi nhận nhịp giảm nhẹ 0,7% trong 24 giờ qua. Thị trường tài sản số quốc tế rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ sau chuỗi ngày đọ pháo, không kích dồn dập giữa quân đội Mỹ và lực lượng Iran nhắm vào các căn cứ quân sự tại Kuwait, Bahrain cũng như các tàu vận tải dầu thô thương mại qua Eo biển Hormuz.

So với mức giá của 7 ngày trước (63.886 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận hiệu suất sụt giảm mạnh 6,6%. Việc biểu đồ kỹ thuật tiếp tục trượt dài và chưa thể thu hồi trục xoay tâm lý chiến lược 60.000 USD phản ánh làn sóng rút vốn ròng (outflow) chưa có dấu hiệu chấm dứt từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Phố Wall. Giới tài phiệt định chế đang chủ động thu hẹp quy mô tiếp xúc rủi ro để bảo toàn tính thanh khoản, trước bối cảnh cấu trúc tiền tệ toàn cầu đứng trước áp lực thắt chặt kéo dài của Fed dưới sự điều hành diều hâu của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin gánh chịu mức tổn thất nặng nề lên tới 18,5% so với mức giá khớp lệnh một tháng trước (73.195 USD/BTC). Sự mở rộng của biên độ sắc đỏ chu kỳ 30 ngày tiệm cận mốc 20% là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường tài sản số đang phải trải qua cuộc "thay máu" danh mục khốc liệt nhất năm 2026.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 114 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.196 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.