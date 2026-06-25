Giá vàng SJC giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng miếng SJC sáng 25/6 niêm yết ở mức 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 24/6.

Sáng 25/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,2 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 24/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với sáng 24/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với ngày 24/6.

Giá vàng thế giới giảm mạnh 3,3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/6 giao dịch ở mức 3.984 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.456 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 25/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu tạm thời thiết lập trạng thái giằng co nghẹt thở quanh ngưỡng tâm lý cốt lõi 4.000 USD/ounce (hiện giao dịch sát mốc 3.984 USD/ounce). Sàn Kitco nỗ lực neo giữ nền giá sau chuỗi ngày bị bán tháo dồn dập, song mặt hàng này vẫn bị găm chặt ở vùng đáy thấp nhất trong vòng gần 8 tháng qua dưới sức ép trực diện từ một đồng USD và lộ trình thắt chặt tiền tệ quyết liệt từ Phố Wall.

Chỉ số USD Index (DXY) giao dịch ở thế thượng phong khi bứt phá lên mức cao nhất trong hơn một năm so với rổ các đồng tiền mạnh khác, trực tiếp đẩy chi phí cơ hội nắm giữ các hàng hóa định giá bằng đồng USD như vàng lên mức cực hạn, buộc giới đầu cơ quốc tế phải liên tục hạ tỷ trọng phòng thủ.

Xung lực thao túng diện rộng này được kích hoạt kể từ sau kỳ họp chính sách tiền tệ gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù cơ quan này quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, song thông điệp phát đi lại mang tính răn đe mạnh mẽ với sự đồng thuận ngày càng cao đối với kịch bản thắt chặt. Trong các phát biểu mới nhất, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục khẳng định lập trường "diều hâu" đanh thép và cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết để hạ gục lạm phát mục tiêu. Hiện tại, các nhà đầu tư nhận định Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất ngay trong kỳ họp tháng 9 tới, đồng thời bỏ ngỏ khả năng kích hoạt thêm các đợt nâng lãi suất bổ sung trước khi khép lại năm 2026.

Lập trường cứng rắn từ ông Kevin Warsh đã hoàn toàn lu mờ và triệt tiêu động lực tăng trưởng của vàng, bất chấp những bước tiến mang tính đột phá từ bàn đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ. Tiến trình tháo dỡ trừng phạt hạt nhân thông suốt không chỉ đưa lưu lượng tàu dầu qua Eo biển chiến lược Hormuz phục hồi 100% công suất mà còn kéo giá dầu thô quốc tế lao dốc thẳng đứng về mức trước khi cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2. Việc bóng ma lạm phát chi phí đẩy chính thức bốc hơi đã tước bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị cuối cùng của kim loại quý, ép dòng tiền lớn phải tháo chạy khỏi tài sản trú ẩn để dịch chuyển sang các kênh tài sản có hiệu suất sinh lời cao hơn.

Giá bitcoin điều chỉnh 3,2%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 25/06/2026, giá Bitcoin đang phải gồng mình chống đỡ áp lực xả hàng ồ ạt trên diện rộng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 60.838 USD/BTC, ghi nhận mức giảm sâu 3,2% trong 24 giờ qua. Sàn giao dịch tài sản số quốc tế chìm trong sắc đỏ sau khi các dữ liệu thực tế chứng minh dòng chảy dầu thô vùng Vịnh đã thông suốt hoàn toàn, kéo giá năng lượng lao dốc thẳng đứng về mức trước xung đột.

So với mức giá của 7 ngày trước (64.215 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận hiệu suất sụt giảm mạnh 5,2%. Việc biểu đồ kỹ thuật trượt dài và bỏ lại rất xa trục nâng đỡ tâm lý 65.000 USD trong ngắn hạn cho thấy dòng tiền lớn đã dứt khoát chuyển dịch sang trạng thái phòng thủ thụ động.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin gánh chịu mức sụt giảm nặng nề 20,9% so với mức giá khớp lệnh một tháng trước (76.933 USD/BTC). Sắc đỏ liên tục nới rộng trong chu kỳ 30 ngày phản ánh thị trường tài sản số đang phải trải qua một pha "thay máu" dồn dập và định giá lại cấu trúc dòng vốn toàn diện dưới kỷ nguyên tiền tệ khắc nghiệt của Fed.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 230 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.219 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.