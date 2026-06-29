Bộ Chính trị: Giảm hình phạt tù với tội phạm kinh tế, công nghệ

Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi chính sách hình sự lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích nguồn lực đầu tư vào kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 56 ngày 22/6 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Xem xét tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương về đề án tổng kết thực hiện Chỉ thị số 48, Bộ Chính trị nhận định qua 15 năm thực hiện chỉ thị, công tác phòng, chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm chưa được giải quyết triệt để.

Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm xác định rõ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, lâu dài; là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần nhận diện sớm, dự báo đúng diễn biến, xu hướng và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật mọi hành vi phạm tội. Kéo giảm bền vững các loại tội phạm; xây dựng và nhân rộng các địa bàn không có tội phạm.

Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, luật pháp quốc tế.

Trong đó, nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn đối với các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, các hành vi xâm hại sức khoẻ cộng đồng.

"Sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế", kết luận nêu.

Khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Bộ Chính trị cũng lưu ý thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Rà soát, giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Ngoài việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh, trật tự, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân; tổ chức hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Kết luận giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; giải quyết căn cơ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả.

Kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tư duy phòng chống tội phạm cần chuyển mạnh từ ứng phó, xử lý sang phòng ngừa, quản trị rủi ro, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội.

"Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, không để oan sai, không để lọt tội phạm, không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có", kết luận của Bộ Chính trị nêu một loạt nhiệm vụ.