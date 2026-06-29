Chủ tịch UBND TP Hà Nội: "Không thu hút đầu tư bằng mọi giá"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng kinh tế.

Sáng 29/6, Hà Nội tổ chức lễ công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, với sự tham dự của khoảng 1.000-1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI. Hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Hà Nội mới.

Ông Thắng cho biết cùng với quá trình xây dựng quy hoạch, Hà Nội đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị nhằm bảo đảm quy hoạch có thể nhanh chóng triển khai sau khi được công bố. Thành phố xác định niềm tin của doanh nghiệp không đến từ các cam kết, mà được tạo dựng bằng năng lực thực thi của chính quyền, môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và khả năng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả khả quan.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao.

Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các cực tăng trưởng mới cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Ông Thắng cho rằng đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội: Từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh; từ khai thác các lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới.

Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng kinh tế. Thay vào đó, Hà Nội ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, đồng thời có khả năng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Hà Nội mới.

Tại hội nghị hôm nay, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố hôm nay bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.