Becamex hé lộ kế hoạch đầu tư "khủng" ở TP.HCM

Tập đoàn Becamex công bố kế hoạch đầu tư hơn 127.000 tỷ vào hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu công nghiệp... trong giai đoạn 2026-2030 tại TP.HCM và nhiều nơi khác.

Một dự án của Becamex tại tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: Becamex.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Mã CK HoSE: BCM) ngày 25/6 công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với danh mục đầu tư quy mô lớn và kế hoạch tăng vốn để triển khai các dự án trọng điểm.

Đầu tư lớn vào hạ tầng giao thông, phát triển đô thị

Theo kế hoạch của Becamex, trong giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2035, Tập đoàn Becamex sẽ triển khai danh mục các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghệ số, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị tại TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước.

Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2025 của Becamex.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tập đoàn Becamex sẽ tham gia triển khai các dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Quốc lộ 13 và đường Vành đai 4 TP.HCM và dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn với tổng mức đầu tư 65.231 tỷ đồng (trong đó: Tập đoàn Becamex thực hiện xây lắp 34.886 tỷ đồng, Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng 30.345 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dự án đường sắt tốc độ cao vận tải hàng hóa kết hợp hành khách Chơn Thành – Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép với chiều dài 153 km là hệ thống hạ tầng chiến lược sẽ góp phần giải quyết áp lực giao thông công cộng của TP.HCM, nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng của toàn vùng và giảm phát thải theo mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với lĩnh vực khu công nghiệp, Tập đoàn Becamex tiếp tục phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới và các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu di dời sản xuất, tái thiết đô thị với quy mô trên 3.000 ha.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hạ tầng số, việc phát triển Khu công nghệ số tập trung tại phường Bình Dương sẽ tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp công nghệ, trung tâm dữ liệu và các hoạt động đổi mới sáng tạo. Đây là bước đi nhằm nâng cấp mô hình phát triển từ khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án năng lượng tái tạo sẽ được Tập đoàn Becamex đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 góp phần hình thành mạng lưới cung ứng điện sạch quy mô lớn cho các ngành tiêu thụ điện trọng điểm và đáp ứng các yêu cầu ESG và các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, hướng tới mục tiêu Net Zero. Đây là trụ cột quan trọng của hệ sinh thái sản xuất và thu hút đầu tư công nghệ cao tại vùng Bắc TP.HCM.

Dưới đây là kế hoạch đầu tư các dự án chiến lược của Tập đoàn Becamex giai đoạn 2026-2030:

Giải pháp nguồn vốn của Becamex ra sao?

Để có đủ tiềm lực gánh vác danh mục đầu tư “khổng lồ” nêu trên, Becamex cho biết xác định tăng vốn là yêu cầu cấp thiết và đưa ra các định hướng giải pháp cụ thể.

Để huy động nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm chiến lược, đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định Luật chứng khoán và tái cấu trúc tài chính Becamex, Tập đoàn sẽ xây dựng đề án tăng vốn gắn liền với kế hoạch cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Becamex giai đoạn 2026-2030 sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68), Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030 công ty mẹ Tập đoàn Becamex.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026–2030 của Tập đoàn Becamex được xây dựng với định hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế bình quân khoảng 10%/năm dựa trên ba động lực chính gồm phát triển bất động sản dân cư - đô thị, bất động sản khu công nghiệp và doanh thu tài chính (cổ tức, lợi nhuận từ các công ty thành viên).

Tập đoàn Becamex sẽ chuyển dịch dần từ mô hình kinh doanh bất động sản dân cư và công nghiệp, dịch vụ truyền thống sang các mảng tạo doanh thu và dòng tiền thường xuyên, tăng trưởng bền vững như cho thuê tài sản, nhà xưởng cho thuê, thu phí giao thông và phát triển năng lượng tái tạo, phân phối điện và thương mại.

Theo Becamex trong ngắn hạn, bất động sản dân cư - đô thị tiếp tục là động lực dẫn dắt doanh thu. Năm 2025, lĩnh vực này đóng góp khoảng 86,4% doanh thu thuần và 84,3% lợi nhuận gộp, cho thấy đây vẫn là nguồn tạo doanh thu và dòng tiền chủ yếu của Tập đoàn Becamex.

Kế hoạch giai đoạn 2026–2030 giả định doanh thu từ mảng này tăng bình quân khoảng 10%/năm, với biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh về mức 60–65% nhằm phản ánh thận trọng các yếu tố chu kỳ thị trường, pháp lý và chi phí phát triển dự án. Sau hợp nhất với TP.HCM, động lực tăng trưởng của mảng này đến từ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, rút ngắn thời gian di chuyển như mở rộng Quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, các tuyến đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị (metro) sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch về dân cư ra các đô thị phía Bắc TP.HCM.

Mảng bất động sản khu công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn thúc đẩy các mảng năng lượng và dịch vụ công nghiệp khác phát triển. Doanh thu đóng góp từ mảng này dự kiến sẽ tăng dần từ cuối năm 2026 đến năm 2030 sau khi dự án KCN Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 (380ha) và KCN Cây Trường (700ha) hoàn thiện thủ tục pháp lý và bắt đầu đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2026, từng bước giảm sự phụ thuộc vào bất động sản dân cư và giúp cơ cấu doanh thu cân bằng, ổn định hơn.

Đây cũng là lĩnh vực hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, tái thiết đô thị và nhu cầu phát triển khu công nghiệp thế hệ mới.

Trong ngắn hạn, nguồn thu chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tại VSIP, IJC, Becamex Bình Phước, VNTT và Becamex Bình Định. Dài hạn, kế hoạch IPO một số công ty thành viên trong giai đoạn 2026–2030 không chỉ tạo nguồn vốn để các đơn vị mở rộng hoạt động mà còn giúp Tập đoàn Becamex hiện thực hóa giá trị đầu tư và tái phân bổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng, năng lượng và đường sắt, Becamex cho hay.

Doanh thu 6 tháng đầu năm nay của Becamex ước đạt khoảng 2.480 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận đạt khoảng 292 tỷ đồng.