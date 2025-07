Doanh nghiệp bị cưỡng chế vì nợ thuế 5 tỷ đồng - SGO HOUSING có quy mô thế nào?

Ngày 11/7, Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với SGO HOUSING.

Thời gian cưỡng chế trong vòng một năm, từ ngày 11/7/2025 đến ngày 13/7/2026. Nguyên nhân được xác định là do công ty nợ thuế với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 4/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I (nay là Thuế TP.Hà Nội) đã từng áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền và phong tỏa tài khoản của SGO HOUSING. Số tiền bị cưỡng chế khi đó là 5,13 tỷ đồng.

Người đứng sau SGO HOUSING là ai?

Về SGO HOUSING, doanh nghiệp này được thành lập ngày 27/5/2022 có địa chỉ tại HPC Landmark 105, đường Tố Hữu (phường La Khê, quận Hà Đông cũ), Hà Nội. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo dữ liệu của VietTimes, SGO HOUSING có vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Bất động sản SGO - SGO Land nắm 70% vốn, tương đương 14 tỷ đồng; ông Lại Quốc Thắng (25%) và ông Vũ Kim Giang (5%).

Cổ đông sáng lập SGO HOUSING

Thời điểm thành lập, ông Lại Quốc Thắng (sinh năm 1984) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật SGO HOUSING. Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, vị trí CEO kiêm người đại diện pháp luật đã được chuyển sang ông Hoàng Trọng Khôi (sinh năm 1986).

Trong 3 cổ đông sáng lập SGO HOUSING, ông Vũ Kim Giang (sinh năm 1986) dù chỉ sở hữu 5% cổ phần nhưng là cái tên đáng chú ý nhất. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO (SGO Group) - tập đoàn đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực và cũng là cổ đông chi phối tại SGO Land – Công ty mẹ của SGO HOUSING.

Ông Giang bắt đầu sự nghiệp với vai trò môi giới bất động sản từ năm 2008 và nổi lên khi cùng hợp tác với Hải Phát Invest phát triển Hải Phát Land thành tên tuổi lớn tại miền Bắc.

Sau này, ông tách ra xây dựng SGO Group với tham vọng lớn hơn xây dựng một tập đoàn kinh tế đa ngành.

Theo dữ liệu của VietTimes, SGO Group tiền thân là Công ty Cổ phần Tiến Thành Holdings Việt Nam, được thành lập vào tháng 5/2018. Ban đầu SGO Group có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Giang nắm 70% vốn (tương ứng 14 tỷ đồng); ông Vũ Xuân Chiến nắm 20% và ông Nguyễn Đình Toản nắm 10%.

2 tháng sau thành lập, SGO Group tăng vốn điều lệ gấp 5 lần lên 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông vẫn như cũ gồm: ông Vũ Kim Giang nắm 70% vốn (tương ứng 70 tỷ đồng); ông Vũ Xuân Chiến nắm 20% và ông Nguyễn Đình Toản nắm 10%.

Hệ sinh thái của SGO Group.

Đến tháng 12/2021, SGO Group tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tháng 9/2022, vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty được chuyển từ ông Vũ Xuân Chiến sang ông Nguyễn Minh Ngọc (sinh năm 1990). Hai năm sau đó, vị trí này được chuyển sang cho ông Vũ Đình Thọ (sinh năm 1985).

Theo giới thiệu trên website, SGO Group đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2027 niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán.

SGO Land - Cánh tay chủ lực của SGO Group

Đối với cổ đông lớn SGO Land chi phối SGO HOUSING - đây là doanh nghiệp chủ lực của hệ sinh thái SGO Group. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2022, vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Kim Giang nắm 65% vốn; ông Vũ Xuân Chiến nắm 34,5% vốn; ông Nguyễn Minh Ngọc nắm 0,5% vốn.

Sau khi thành lập 4 tháng, SGO Land tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Đến tháng 9 cùng năm, doanh nghiệp này tăng vốn thần tốc lên 200 tỷ đồng. Hiện Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Kim Giang, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Ngọc.

Theo giới thiệu trên website, đơn vị này có tới hơn 1.000 nhân sự, đồng thời hiện có hơn 20 công ty thành viên, liên kết ở đa lĩnh vực, từ đầu tư thứ cấp, tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh, tổng đại lý phân phối, khai thác cho thuê, quản lý vận hành, truyền thông marketing, tư vấn luật & các giải pháp công nghệ cho tới đào tạo nhân sự chất lượng cao cho thị trường bất động sản...

Năm 2024, SGO Land nắm giữ danh mục gần 30 dự án hợp tác đầu tư, tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh, tổng đại lý như Majestic City Yên Sơn, SGO Marina Móng Cái, Phú Thị Riverside, Bluegem Tower, The Ninety Complex (90 đường Láng), Vườn Vua Resort & Villas, Central Avenue Quy Nhơn, Lam Sơn Nexus City, SGO La Emera Phú Yên, SGO La Emera Hạ Long, The Sola Park (Vinhomes Smart City), Vinhomes Global Gate, The Matrix One, The Charm An Hưng, Hồ Gươm Plaza, Phương Đông Wonder Island...

Tổng cộng, chỉ trong vòng 3 năm, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đã tham gia hơn 300 dự án trải dài khắp cả nước.